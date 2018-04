Kevadballiga koguti Haapsalu üliõpilaste parima äriidee elluviimiseks 500 eurot

Möödunud laupäeval taaselustati kultuurikeskuses Haapsalu traditsiooniline Kevadball. Balli külastajate seas oli nii kohalikke kui ka kaugemalt tulnuid. Kokku väisas balli õhtu jooksul ligikaudu 240 inimest.

Õhtut juhtisid kogu oma muheduses Mart Juur ja Peeter Oja. Tantsuplats oli täis elevust ja tantsu avavalsist kuni viimaste lisalugudeni. Peaesinejana üles astunud kolmest vennast koosnev bänd Trio Comodo oma laiahaardelise repertuaariga ei suutnud kedagi külmaks jätta ja kõik vahepausid said täidetud vägagi mitmekesiste etteastetega Haapsalu talentide ja ka Tallinnast külla tulnud tantsijatega. Muusikalise avalöögiga alustas Cyrillus Kreegi nim. Haapsalu Muusikakooli keelpillikvartett ja erinevad tantsunumbrid tulid Kirke võimlemisklubilt, T-Stuudiolt ja Black Coffeelt.

Kesköö paiku astus diskoripulti Mart Juur ja jätkus juba varasemalt Haapsalu inimeste südamed võitnud back-to-back disko. Vaheüllatusena esitas Peeter Oja Bläck Rokiti laulu „Vaata mind”, mida kogu tantsuplatsi täitnud rahvasumm ülevoolavalt ühes rütmis õõtsudes kaasa laulis. Emotsioone ja puhast tantsurõõmu jagus avavalsist kuni disko viimaste minutiteni, mis näitab, et Haapsalu rahvas on tõeline tantsurahvas ja ballitraditsiooni taaselustamine on igati õigustatud samm.

Haapsalu Kevadball kogus heategevusliku loteriiga 500 eurot, millega toetatakse Starter@Haapsalu arenguprogrammis osalevate TLÜ Haapsalu kolledži üliõpilaste parima äriidee elluviimist.

Loteriisse panustasid auhindadega ja balli toimumisele aitasid kaasa:

Ehe ja Ehtne, Talumehe Kõrts, Kärme Küülik, Beguta taimetoidukohvik, Stokker, Rannarootsi keskus, Ksa Silmakeskus, Hetkepüüdja, Linnamäe Lihatööstus, Trendbag, Haapsalu Tarbijate Ühistu, Golf X Rae, Photos by Kai, Valgekrae, Kauksi Puhkemaja, Haapsalu linn, Haapsalu Kultuurikeskus ja Haapsalu Tarbijate Ühistu.

Haapsalu Kevadballi 2018 korraldas koostöös Haapsalu Kultuurikeskuse ja Haapsalu Linnavalitsusega Haapsalu Ettevõtlike Noorte Koda.

Pilootprojekti saab pidada õnnestunuks ja 2019. aasta kevadballi meeskond on juba komplekteerimisel. Kohe tekkinud huviliste tõttu on avatud ka toetusavalduste vastuvõtt. Huvitatutel palume kirjutada sigrid.hanni@gmail.com, et välja selgitada erinevad võimalikud toetuspaketid ja -viisid.

Fotod: Silver Raidla