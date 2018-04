Veeteede amet otsustab Rukki kanali võimaliku süvendamise lähipäevil

Veeteede amet teeb otsuse Rukki kanali võimaliku süvendamise kohta lähipäevil.

“See [otsuse tegemine] on lähipäevade küsimus,” vastas veeteede ameti välissuhete juht Tarmo Ots BNS-i küsimusele, kas amet on otsustanud kanalit veel kevadel süvendada.

Veeteede amet viis eelmisel nädalal läbi Rukki kanali mõõtmised, millest selgus, et kanali sügavus on 5 meetrit ehk oodatust sügavam.

Kui veeteede amet detsembris sügavust mõõtis, oli tulemuseks 4,7 meetrit, ütles veeteede ameti laevateede osakonna juht Kaidi Katus BNS-ile. Vahepeal jää tõttu mõõtmisi ette võtta ei saanud, ja nüüd esimesel jäävabal päeval mõõtes sai sügavuseks 5 meetrit alla Kroonlinna nulli, lisas ta.

Mis selle põhjuseks on Katus öelda ei osanud, kuid ta märkis, et on võimalik, et parvlaevad on uhtunud Rukki kanalist setteid välja.

Käesoleva aasta veebruaris oli häiritud parvlaevaühendus mandri ja Hiiumaa vahel. Kuivõrd varasema teabe kohaselt oli Rukki kanali sügavus 4,7 meetrit ja mereveetase langes alla kriitilise piiri, siis Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad, mis organiseerib mandri ja suursaarte vahelist parvlaevaühendust, jättis ära reise ja piiras autode hulka, mis alustele lasti.