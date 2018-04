Laas Joonas Saul võitis üle-eestilise akordioniõpilaste konkursi

Haapsalu muusikakooli õpilane Laas Joonas Saul valiti 11–12aastaste vanusegrupi Eesti parimaks akordionimängijaks. Martin Märdimäe oli oma vanusegrupis kolmas.

7. aprillil peeti Keila muusikakoolis üleriigiline akordioniõpilaste konkurss. Osalesid regionaalsete voorude võitjad, kokku 65 õpilast 29 muusikakoolist. Haapsalut esindas kaks poissi – Martin Märdimäe I ehk kuni 10aastaste vanusegrupis ja Laas-Joonas Saul II ehk 11–12aastaste grupis.

Kummaski grupis oli 15 selle vanuse Eesti parimat akordionimängijat. „Mõlemad esinesid väärikalt ja mängisid end võitjate sekka,” ütles poiste õpetaja Sirje Roogla Haapsalu muusikakoolist. „Martin Märdimäe teenis kolmanda koha ja on kutsutud oma võidukarikat vastu võtma Tallinna Mustpeade majja. Laas Joonas Saul, kes esines üleriigilisel konkursil esimest korda, sai žürii üksmeelse otsusega esikoha, paistes silma oma erilise musikaalsusega.”

Roogla sõnul oli tase oli väga kõrge ja kava nõudlik. Žüriisse kuulusid Eesti muusika- ja teatriakadeemia ning Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli õppejõud Tiina Välja, Sirje Mõttus ja Tiit Kalluste ning rahvusvahelise akordioniassotsiatsiooni president Mirco Patarini Itaaliast.

Esikoht on seda väärtuslikum, et selleks ei piisanud parim olemisest, vaid pidi teenima maksimumilähedase punktisumma. Žüriiliikmed hindasid 25 punkti skaalal mänguvõtteid, teksti täitmise täpsust, tehnilist võimekust, artistlikkust ja musikaalsust. Punktid liideti ja jagati hindajate arvuga. Kui vanusegrupi võitja keskmine punktisumma oli maksimumi lähedal, anti välja esikoht. Laas Joonas Saul saigi 25 punkti.

„Konkurssidel osalemine on traditsioon ja ka kohustus oma oskusi proovile panna ning anda mängijaile võimalus võrrelda end teiste sama ala tegijatega,” ütles Sirje Roogla. „Muidugi on see suur vastutus ja risk astuda žürii ette. Laas ütles pärast, et pole kunagi varem nii närvis olnud.”

Roogla rõhutas kodu toetuse tähtsust. „See on hindamatu,” kinnitas ta.

Laas Joonas Saul esineb aprilli lõpus Tallinna Mustpeade majas, kus annavad kontserdi akordioni, keelpillide ja löökpillide konkursside võitjad.