Neljapäevamemmede vaip läks Venemaa vanimasse muuseumi

Rannarootsi muuseumi neljapäevamemmede kootud vaip läks kingituseks Peterburi, Venemaa vanimasse muuseumi Kunstkamerasse.

Vaiba andis üle Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm, kes Haapsalu linna esindusega läinud nädalal Peterburis käis. „Kunstkamera tundis enne huvi, kas Rannarootsi muuseum saaks neile midagi kinkida. Meie neljapäevamemmed leidsid, et kõige sobivam kigitus oleks nende kootud vaip,” rääkis Kalm.

Kalmu sõnul on Kunstkamera inimesed lubanud Haapsallu tulla, et ühist koostööd arutada ning kõne all on olnud ühise näituse korraldamine tuleval aastal.

Kunstkamera ehk Peeter Suure nimeline Antropoloogia- ja Etnograafiamuuseum on Venemaa esimene muuseum, mille asutas Peeter Suur. Muuseumis on muu hulgas paljude rahvaste muinasaegsete asjade kollektsioonid. Muuseumis on ka tähelepanuväärne kollektsioon anatoomilistest harvaesinevatest nähtustest ja anomaaliatest.