Innokas astub virtuaalreaalsusse

Innovatsioonikeskuses Innokas valmistutakse hüppeks tulevikku – veel enne suve avatakse seal virtuaalreaalsuskeskus.

Innokas väärib tõesti oma nime. Eesti ainukese omataolise innovatsioonikeskuse looja ja juhi Angela Leppiku sõnul on neil praegu olemas 28 tasandi robotid. See tähendab, et alustati kõige lihtsamate, esimese tasandi pisirobotitega, ja sammhaaval keerukamate poole liikudes on Innokas nelja aasta jooksul täienenud 27 järjest keerulisema robotiga.

Innokas ja poisid-tüdrukud, kes seal käivad, kasvavad ja arenevad koos. Innoka tehnoloogiaõpetaja ja õpilasfirmade juhendaja Annika Tammelehe sõnul ei tähenda see muidugi, et kõik Innokas käivad lapsed on samal joonel. Igaüks on nii kaugel, kui ta parasjagu on, ning nooremad tegijad saavad vanemate tegemisi jälgides innustust ja õpetust. „Laps tuleb ja tegeleb täpselt sellega, mis tal eelmisel korral pooleli jäi,” selgitas Tammeleht.

„Lapsed ei õpi siin mitte ainult silmade ja kätega, vaid haaravad nagu otse õhust,” lisas Leppik. Innoka võlu on see, et seal saab leiutada ja katsetada. Keegi ei kirjuta ette, mida roboteid tegema panna. Hindeid ka ei ole. See kõik meeldib lastele kohe väga.

Innokas on nii populaarne ja tuntud, et siin käivad lapsed üle kogu riigi ja koolid tulevad kohale suisa bussidega. „Teist samasuguste võimalustega kohta Eestis lihtsalt pole. Me oleme ainulaadsed,” ütles Leppik.

