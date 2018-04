Juhtkiri: hüvasti, peatoimetaja Andres Ammas!

Kui kukub suur, siis jääb järele ka suur auk. Lääne Elu asutaja, koori- ja koolijuhi ning poliitiku Andres Ammase lahkumine jätab suure augu. Paljud haapsallased olid eile hommikul kurba uudist kuuldes sõnatud. Ammase lähemad tuttavad leidsid end isegi mõttelt, et mida nüüd edasi teha. Andres Ammas sisendas inimestesse lootust ja pakkus turvalisust. See ei kõla sugugi ülepakutult, sest loomupärase heatahtlikkuse ja delikaatsuse tõttu sai ta tunda paljude usaldavat poolehoidu.

Muidugi oli tal ka vaenlasi ehk nagu üks tunnustatud Eesti kirjanikki on öelnud, et nii kehv mees ma ka ei ole, et mul ühtegi vaenlast pole.

Hingelt oli Andres Ammas suur romantik, aga see lõi tal eredamalt välja kitsamas seltskonnas. Avalikkuse ees võis teda näha mitmetel juhtivatel kohtadel, kus ta suhtus või siis sundis ennast suhtuma asjadesse pragmaatiliselt. Poliitikahuvi saatis teda enam kui 30 aastat. 1989. aastal iseseisva ajalehe asutamine polnud ju muud kui poliitika. Ajakirjanduse karmid reeglid, kus arvamus seisab lahus uudisest, tulid mõned aastad hiljem. Esialgu oli vaja edendada kodanike komiteede liikumist ja ajada vaba Eesti asja. Andres Ammast võib pidada üheks tegusamaks Eesti riigi taasloojaks. Romantikuna otsustas Ammas mõne aasta eest alustada uuesti puhtalt ja õiglaselt, pannes kogu energia Vabaerakonna sündimisse.

Lääne Elu sündis tänu Andres Ammasele. 29 aasta eest tuli selle nimel tugevasti võidelda. Punariigi alustalad olid siis küll kõikuma löönud, kuid tobe käskude ja keeldude süsteem hoidis veel kramplikult vanast kinni. Andres Ammas koos mõttekaaslastega uskus aga lõpuni ja nii sündiski tol ajal esimene Eesti erakapitalile tuginev sõltumatu ajaleht.

Kuigi peatoimetaja ameti pani Andres Ammas maha juba ligi 20 aastat tagasi, on ta olnud alati hingega toimetuse juures. Lehe omanikuna on ta suunanud toimetuse vaimsust ja meelsust. See ei käi küll nii, nagu seda tihti ette kujutatakse, et omanik tõmbab punase pliiatsiga õhtuti artikleist sobimatuid lõike maha. Ammase jaoks oli tähtis, et Lääne Elu oleks korralik ajaleht, mis peale Läänemaa elu kajastamise ja mõjutamise oleks tõsiseltvõetav ka üle riigi. Hea ajakirjandus oli tema südameasi. Esimese peatoimetajana jääb ta lehe mõtteliseks juhiks nüüd juba igaveseks.

Lääne Elu kohta ütles Andres Ammas kunagi, et oma laps küll, aga kui saab omapead hakkama, siis on tema süda rahul. Nüüd peamegi omapead hakkama saama.