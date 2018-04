Täna algab Ajujahi telehooaeg, pildil on ka Läänemaa tiim Ridline

Täna kell 21.40 jõuab Eesti Televisiooni eetrisse Eesti suurima äriideede konkursi Ajujaht hooaja esimene telesaade. Saates osaleb ka kolmekümne parema äriidee hulka pääsenud Ridline'i tiim Läänemaalt.

Telehooaeg koosneb kaheksast saatest ja on täis ootamatusi nii meeskondadele kui televaatajatele. Hooaja võitja selgub 24. mail toimuvas otsesaates.

Telesaates alustavad võistlust võidu nimel 100 paremat äriideed, mille valis kõigi Ajujahile esitatud ideede seast välja ekspertidest koosnev žürii. Esimestes saadetes esitlevad 100 paremat meeskonda äriideid žüriile, kes valib välja 30 tugevamat.

Novembri lõpus, kui selgus, et Ridline on pääsenud 30 hulka, ütles tiimijuht Neveli Niit, et tunne on imeline, sest Ajujahile esitati 341 ideed, Ridline jõudis esimese kümnendiku hulka.

“Me poleks jätnud asja tegemata, kui poleks Ajujahil silma torganud, kuid nüüd saame konkursilt rohkem tuge, võimaluse kiiremini edasi liikuda,” arutles haapsallanna Neveli Niit.

