Küttesüsteemide uuendamise toetust saab taotleda aprilli lõpuni

Väikeelamute omanikud saavad 30. aprillini esitada Kredexile taotlusi küttesüsteemide uuendamise toetuse saamiseks, toetus võimaldab asendada vanad vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergial põhinevate kütteseadmetega.

“Energiatõhusate küttesüsteemide kasutusele võtmine on aasta-aastalt jõudsalt kasvanud. Eelkõige on see muutus, mis algab inimeste teadlikkuse kasvamisest. Tänaseks päevaks on taastuvenergiaallikaid kasutavad kütteseadmed juba uus norm ning rõõm on tõdeda, et enam kui 500 väikeelamu omanikku said just selle toetusega oma küttesüsteemid uuendatud,” teatas Kredexi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juht Triin Reinsalu.

Alates meetme avanemisest 2014. aasta lõpus on toetust saanud rohkem kui 500 majaomanikku summas üle 1,7 miljoni euro.

Taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmete alla kuuluvad kõik kütteseadmed, mis toodavad soojust taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas nt katelseadmed, soojuspumbad, veekontuuriga ahjud, aga ka päikeseenergia abil soojusenergiat tootvad seadmed.

Seni on väikeelamute omanikud kõige sagedamini vahetanud vanad õlikatlad õhk-vesi-soojuspumba või maasoojuspumba vastu. Populaarne asendus on olnud ka pelletikatel ning erinevad kombinatsioonid, kus kasutatakse energiatõhususe suurendamiseks lisaks ka päikesepaneele.

Toetuse määr on kuni 40 protsenti toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 4000 eurot taotleja kohta. Toetatavad tegevused peavad olema lõpetatud või toetuse saaja poolt vastu võetud hiljemalt 2018. aasta 1. novembriks.

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu ja muu kahe korteriga elamu, mille soojusvarustuse liigina on märgitud lokaalküte ja energiaallika liigina vedelkütus.

Siiski saavad väikeelamute omanikud ka tulevikus taotleda toetust erinevate energiatõhusust suurendavate tööde teostamiseks. Nii jääb näiteks avatuks väikeelamute rekonstrueerimistoetus, mille raames saab mh ka küttesüsteemi uuendamiseks toetust taotleda.