“Seltsimees lapse” peaosatäitja Helena-Maria Reisner: isegi tänaval on mind rolli eest kiidetud

Režissöör Moonika Siimetsa debüütmängufilm “Seltsimees laps” on mõne nädalaga kogunud Eestis üle 50 000 vaataja – sel puhul oli “Ringvaate” stuudios külas filmi peaosatäitja Helena-Maria Reisner koos oma ema Liisa Pakostaga, vahendas ERRi uudisteportaal.

Helena-Maria Reisner sõnas “Ringvaates”, et ta on filmi tänaseks näinud neli korda. “Kõige imelikum asi oli see, et kui ma esimest korda filmi vaatasin, siis mina nutsin ka,” selgitas ta ja tõi välja, et tänaval ja bussis on teda oma rolli eest kiidetud. “See on veidi imelik, kui keegi tänaval niimoodi ütleb, siis ma lihtsalt naeratan ja ütlen “Aitäh”.”

Mullu mais olid filmi “Seltsimees laps” võtted ka Taebla vanas koolimajas.

„See on vist sinu esimene intervjuu?” uuris Leelolt näitlejatega tegelev Fjukina, kui Lääne Elu peaosatäitjaga vestles. „Jah! Aga 1. juunil on Tallinnas viimane võttepäev ja siis on teleintervjuu,“ teatas Leelo [Helena-Maria Reisner) uhkelt.

