Kaja Lotman: rohkem kaitsetahtega naisi – sidusam ühiskond

Naiskodukaitse tegevuses võib eristada kolme põhisuunda. Esiteks osaleme

laiapõhjalises riigikaitses, mis tagaks turvalisuse ühiskonnas.

Iga naine meie organisatsioonis läbib baasväljaõppe, millest esmaabi ja

ohutushoiu kursus on seotud otseselt laiapõhjalise riigikaitsega.

Teisest küljest on Naiskodukaitse Kaitseliidu allorganisatsioon ja meie

väljaõppes sisaldub ka sõdurioskuste elemente. Me osaleme õppustel ja liigume palju looduses.

Kolmas väga tähtis valdkond on iga liikme individuaalne areng. Meie liikmed

saavad osaleda väga hea tasemega koolitustel, mis aitavad naistel olla

ühiskondlikult aktiivsemad, naised omandavad juhioskusi ja on valmis kaasinimesi abistama keerulises olukorras. Tegeleme ka heategevusega. Näiteks algab aprillis ka sel aastal kampaania „Anname au!“, mille raames aitame koguda toetusi vigastatutele.

Mida rohkem on ühiskonnas koolitatud ja oskustega naisi, seda sidusam ja

tugevam on ühiskond. Selleks, et suures organisatsioonis oleks iga liige

aktiivselt kaasatud, peame arendama omavahelist koostööd. Iga liige on meile

tähtis ja iga lisanduv liige peab tundma end uues organisatsioonis hästi.

Kes tunneb, et soovib osaleda riigikaitses tegevuses, vaadake meie

kodulehte www.naiskodukaitse.ee ja võtke minuga ühendust. Ootame

kaitsetahtega naisi!

Lääne ringkonnas on praegu 203 aktiivset liiget, viis toetajaliiget ja üks noorliige. Meil on väga hea koostöö noorkotkaste ja kodutütarde

organisatsioonidega. Kaitseliidu Lääne Malev on alati meid oma tegemistesse

kaasanud, toetanud ja meie tegemisi kõrgelt hinnanud. Lääne ringkonna

eripära on see, et arvestades ajaloolist Läänemaad kuulub meie ringkonda

ka praegune Lääneranna vald Pärnu maakonnast ja Hiiumaa.