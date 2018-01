Lääneranna astub Läänemaa rannakalanduse seltsi

Lääneranna volikogu otsustas, et vald astub MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikmeks, sest seni seltsi kuulunud Hanila ja Lihula valda enam ei ole ning selts on need kaks piirkonda oma liikmeskonnast välja arvanud.

„Läänemaa rannakalanduse selts lähtus loogikast, et Lihula ja Hanila valda enam ei ole ja lükkas meid seltsi liikmeskonnast välja,“ tõdes volikogu esimees Arno Peksar

Peksar ütles, et Leader-määrus näeb ette, et haldusreformi järel läheb õigusjärgsus edasi. „Tegelikult polnud rannakalanduse seltsi poolt see liigutus korrektne,“ nentis Peksar. „Aga me astume uuesti seltsi liikmeks.“

Peksari sõnul on rannakalanduse seltsiga liitumisega kiire, sest järgmine Leader-toetuste taotlusvoor avatakse juba veebruari teisel nädalal. „Peame kiirustama, et piirkond oleks abikõlbulik,“ ütles volikogu esimees.

Lihulale ja Hanilale lisaks Lääneranna vallaks ühinenud Koonga vallal merepiiri pole, kuid Varbla on mereäärne vald, seal on seni rannakalanduse asju aetud Liivi lahe kalanduskoguga.