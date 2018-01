Läänerannal on uus abivallavanem

Lääneranna valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalelu juhib alates eelmisest kolmapäevast abivallavanemana endine Pärnumaa Saarde vallavanem Andres Annast.

Annasti esimeseks ülesandeks on viia Lääneranna vallaks ühinenud nelja valla – Lihula, Hanila, Varbla ja Koonga – sotsiaalkorrad ühtsetele alustele. „See on veebruari volikogu teema,” ütles Annast. „Süsteem on vaja saada ühtset sammu käima, kuid nii, et keegi ei kannataks.”

Kilingi-Nõmmes elav 37aastane Annast valiti välja kahe kandidaadi seast. „Hetkel sõidangi hommikul siia, õhtul tagasi,” kirjeldas Annast oma saja kilomeetri pikkust tööteed.

Annast lõpetas Tartu ülikooli Pärnu kolledži 2001. aastal. Rakendusliku kõrghariduse sai ta sotsiaaltöö korralduse alal. Kooli lõpetamise järel asus Annast tööle Sindi linnavalitsusse. Novembris 2013 valiti ta Saarde vallavanemaks.

Annast on abielus, kolme lapse isa.

Lääneranna vallas on 11 raamatukogu, kaheksa lasteasutust ja kaks huvikooli ning viis rahvamaja.

Lääneranna vallas on kolm abivallavanemat. Arendusjuht Margus Källe ja kommunaalvaldkonnaga tegelev Martin Tee said ametisse juba varem, kolmanda abivallavanema leidmiseks korraldati konkurss. Lisaks vallavanemale ja kolmele abivallavanemale kuulub Lääneranna vallavalitsusse viienda liikmena Tiina Lobja.

Urmas Lauri