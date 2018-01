Galerii: Kaitseväe parameedikud õpivad elusid päästma Piirsalu metsas

Teisipäeval alustas kaitseväe parameedikute väljaõpperühm oma metsalaagrit Läänemaal Piirsalus. Esimest korda, aga mitte viimast.

„Aiaia!” röögib kuuse all kaitseväevormis poiss. Praegu on keskpäeval ka hämar ja tundub, et noormees on oma jalast ilma jäänud. Seal, kus peaks olema põlv, paistab midagi punast.

Sama kuuse all, karjuja kõrval, on veel üks tume kogu kägaras maas. Täitsa vait. Nagu surnu.

Nüüd hakkab silm talvise metsaalusega harjuma. Mõnesaja ruutmeetri suuruselt metsalapilt leiab pikali tosinajagu sõdureid.

Siis hakkab metsaalune kihama. Paar sõdurit kükitab ühe haavatu juurde, paar teise kõrvale. Keegi karjub: „Tooge raam!”

Varsti tõstetakse katkise jalaga noorsand improviseeritud kanderaamile ja joostakse minema. Ükshaaval kaovad haavatud metsa alt, kuni tohuvabohu on likvideeritud.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!