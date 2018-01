Kaia Kanepit ei esitatud Läänemaa aasta sportlase kandidaadiks

Mullu USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel veerandfinaali jõudnud Haapsalu tennisist Kaia Kanepi pääses Eesti aasta naissportlase valimisel nelja hulka, kuid Läänemaa aasta sportlase nominendiks teda isegi ei esitatud.

Täna õhtul kuulutatakse välja Läänemaa 2017. aasta parimad sportlased. Aasta naissportlase tiitlile kandideerivad jalgpallur Ulrika Tülp, ning vehklejad Nelli Differt, Kristina Kuusk ja Katrina Lehis. Mulluste spordisaavutuste poolest oleks Kanepile konkurent ainult Kuusk.

Läänemaa spordiklubide liidu Läänela tegevjuht Ülle Lass ütles, et kandidaate esitavad spordiklubid. Nende hulgast parima valib Läänela juhatus.

Läänela president Ailar Ladva sõnul seekord keegi Kanepit lihtsalt ei esitanud. „Saatsime liikmesklubidele üleskutse ja meeldetuletuse. Tavapärane on, et iga klubi esitab oma ala sportlasi, aga tenniseklubilt ei tulnud seekord ühtegi kandidaati,“ ütles ta.

„Juhatus saab ka ise kandidaate lisada, aga seekord keegi seda ei teinud. Hiljem, kui kandidaadid olid paigas, küsiti, miks Kaiat ei ole,“ lisas ta.

„See on kahetsusväärne,“ ütles Ailar Ladva. „Tagantjärele tarkus on see, et oleks pidanud Kaia nimekirja panema.“