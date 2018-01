Vormsi soovib parvlaevaühenduse paindlikumaks muuta

Vormsi vallavanema Tanel Viksi sõnul loodetakse saarel, et parvlaevaliiklus muutub paindlikumaks.

„Oleme seisus, et Vormsi, mis elab turismist, vajaks suveks kohati tihedamat laevasõiduplaani, kuid praeguste tingimuste kohaselt pole seda võimalik teha,“ ütles Viks. Selge on see, et reiside arvu suurendada pole võimalik, kuid kohendamist vajab see, et praegu ei saa ärajäänud reiside asemel ka lisareise teha. „Raha on, kuid sõita ei saa,“ selgitas vallavanem.

Seni toimetas Vormsi parvlaevaühendusega Lääne maavalitus, kuid uuest aastast on see MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse korraldada.

Et probleemi lahendada, läksid nii ühistranspordikeskuse juht Vello Jõgisoo kui ka liinil toimetava Kihnu Veeteede esindaja neljapäeval Vormsisse, et koos valla esindajatega ühiselt nõu pidada, mida oleks vaja ette võtta.

„Arutelu oli väga konstruktiivne ja mõistlik,“ jäi Viks kohtumisega rahule.

Vallavanema sõnul on Vormsi ja ka teiste väikesaarte laevaliinide probleemiks see, et sõiduplaani muutmist, selle tihendamist takistab töö- ja puhkeseadus. On laevapere liikmeid, kellele kehtivad tavapärasest karmimad töö- ja puhkeaja normid ning just nende järgi tuleb sõiduplaan koostada. Lisareiside tegemiseks oleks osale meeskonnast vaja asendajaid, kuid praeguse hankelepingu puhul pole nende palkamine võimalik.

„Praegune, talvine Vormsi liini sõiduplaan kehtib kolm kuud, selles pole vaja midagi muuta, kuid uut graafikut tehes püüame vallarahvale vastu tulla,“ ütles Jõgisoo. „Testime võimalusi, et see ei viiks tasakaalust välja.“

Jõgisoo lootis, et hiljemalt jaanuari lõpuks on nad koostöös laevafirmaga leidnud lahenduse, kuidas oleks võimalik suviti kohati mullusuvisest tihedamat sõiduplaani kohaldada.