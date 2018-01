Läänemaa firma toitlustab diplomaate ja riigijuhte

Üks päev Moskvas, järgmine Brüsselis, vahepeal koju Haapsallu ja siis kohe jälle Helsingisse – kiirel vastuvõttude hooajal on see Haapsalu toitlustusfirma Q Cateringi omanikule ja juhile Indrek Ottile üsna tavapärane töönädal.

„Murphy seadus ütleb, et kui tuleb, siis kõik korraga,” ütles Otti. Aastavahetus ongi kõige tihedam tööaeg kohaletoomisega toitlustamise pakkumise ehk peoteeninduse ehk catering'i äris.

Q Catering peab Haapsalu kultuurikeskuse kohvikut ja Uuemõisa Konsumi söögikohta. Suurem osa firma tegemistest nii avalik ei ole, sest catering tähendab toidu ja joogi pakkumist kõikvõimalikel kinnistel pidudel eraisikute sünnipäevadest, pulmadest ja peiedest kuni firmapidude ja ametlike vastuvõttudeni. Suurim vastuvõtt, mida Q Catering on võõrustanud, oli 2000 külalisega, aga enamasti tuleb pakkuda toitu ja jooki 500–1000 inimesele.

Otti firma klientideks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, välisministeerium ja saatkonnad – nii Eesti esindused mujal maailmas kui ka teiste riikide saatkonnad. Otti teeb koostööd näiteks Maroko ja Türgi saatkonnaga Helsingis. Otti on lähedalt näinud riigipäid ja kuningaid, kultuuri- ja poliitilist eliiti. Nii mõnigi minister või diplomaat on pärast vastuvõttu või õhtusööki talle ligi astunud, et toitude retsepti küsida.

„Väga lahedad inimesed,” iseloomustas Indrek Otti neid, keda enamik inimesi on vaid teleekraanilt näinud. Ülbet suhtumist näeb Otti pigem Eestis, kuigi õnneks järjest vähem. „See jäi 20 aasta tagusesse aega. Praegu on kõik inimlik ja loomulik,” märkis firmajuht.

Samamoodi on lihtsamaks ja mugavamaks muutunud kõik vastuvõttudega seonduv. „Kui paarkümmend aastat tagasi loeti etiketiraamatut ja püüti õppida, siis nüüd on reeglid vabaks läinud. Oleme ka ise vabamad – inimesed on harjunud rohkem ringi käima, nägema, suhtlema ja pisiasjadest ei tehta enam välja, sest need poole tähtsad,” rääkis Otti.

Indrek Otti jaoks algas catering'i-äri ajal, kui ta töötas Roosta puhkekülas, alguses peakoka, hiljem direktorina. Suvel ei olnud Roostal tööst puudust, talvel tuli ots otsaga kokku tulemiseks otsida lisavõimalusi. See oli aeg, kui catering'i-turg Eestis hakkas tekkima.

Kuus aastat tagasi asutas Otti oma firma Q Catering, kus praegu töötab sõltuvalt hooajast 12–15 inimest. 2016 oli ettevõtte käive üle poole miljoni euro. Mõni aasta tagasi oli peoteenindus pigem jõukama seltskonna mängumaa, praegu on üsna tavaline, et ka kodune sünnipäevalaud tellitakse, mitte ei kulutata päeva köögis salati hakkimisele. „Vanasti tegid kõik ise süüa, tänapäeval loeb kiirus ja mugavus,” ütles Otti.

Vastuvõtt on rätsepatöö

Pidulikud vastuvõtud on Otti sõnul rätsepatöö. Kõik sõltub sellest, mis kell algab, kui kaua kestab, palju on külalisi. Lõunaste vastuvõttude puhul tuleb arvestada, et külalistel on kõhud tühjad, toitu kulub rohkem. „Kella kolmesele vastuvõtule tulles on ta pigem juba lõunat söömas käinud,” selgitas ta.

