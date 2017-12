LOETUIMAD LOOD 2017. Lääne Elu ajakirjanik võttis ministri ametist maha

Avaldame 2017. aastal Lääne Elu veebis enim loetud lood.

Lääne Elu ajakirjanik Urmas Lauri on küll varem saanud pressipreemia, aga ministrit pole tal õnnestunud oma 28aastase karjääri jooksul tagasi astuma sundida. Foto: Eduard Laur

Ajakirjanik Urmas Lauri uudise tõttu astus 24. mail tagasi riigihalduse minister Mihhail Korb, kes seadis kahtluse alla Eesti kuulumise NATOsse.

Tõenäoliselt on Korb kõige kiiremini tagasi astunud minister – skandaali puhkemisest tagasiastumiseni kulus napilt kaheksa tundi. Kolmapäeval, 24. mail kl 13 ilmus Lääne Elu veebilehel uudis „Minister Korb rakendati Haapsalus valimisvankri ette”, kus oli kirjas, et Haapsalus teisipäeval küsimusterahe alla sattunud Korb ütles veteranidele, et ei toeta Eesti NATO liikmeks olemist. Uudisele oli lisatud venekeelne helifail Korbi esinemisest.

„Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO-liikmesuse poolt,” ütles Korb.

Uudise korjasid üles teised väljaanded, esimesena Postimees. Opositsiooni, aga ka koalitsioonipoliitikud, sh peaminister Jüri Ratas mõistsid meedias Korbi sõnad järjest hukka. Pärast kella kaheksat õhtul teatas Korb, et tema avaldus Haapsalus oli lubamatu, palus vabandust ja teatas tagasiastumisest.

Korbi väljaütlemise Haapsalus tegi hullemaks see, et ta püüdis ajakirjanikku mõjutada NATOt puudutavat osa artiklist välja võtma. Poolteist tundi pärast uudise ilmumist helises Urmas Lauri telefon. Number oli võõras. Lauri võttis kõne vastu. Helistas Mihhail Korb.

„Ta oli väga viisakas, tervitas ja uuris, kas oleks võimalik pealkirja muuta,” ütles Lauri.

Lauri ei saanud aru, miks ei sobi ministrile pealkiri valimisvankri ette rakendamisest. Tuli aga välja, et Korbile ei meeldinud hoopis Postimehe ja Delfi pealkirjad, mis tsiteerisid tema NATO-vastasust. Kuulnud, et teiste väljaannete pealkirju ei ole Lauri võimuses muuta, uuris Korb, kas oleks võimalik kohendada artikli NATOt puudutavat osa. „Küsisin, kas seal on midagi valesti. Minister ütles, et ei ole,” ütles Lauri.

Kui Lääne Elu poleks Korbi esinemisest kirjutanud, oleks minister tõenäoliselt ametis.

„Ministri tagasiastumist kiirendas hulk kokkulangevusi, aga ma olen nõus, et kui me ei oleks sellest kohtumisest teadnud ega sinna läinud, oleks Korb tõenäoliselt praegu ametis,” ütles Lauri.

Korbi kohtumist veteranidega laiemalt ei reklaamitud. Laurile jäi see silma puhtjuhuslikult, kui ta läks poja sünnipäevale. Trepikojas torkas silma venekeelne silt. „Oleks ta olnud eestikeelne, poleks ma seda tähele pannud,” ütles Lauri. Ta jäi pidama, luges sildi läbi ja jättis meelde, et 23. mail kohtub riigihalduse minister Haapsalu veteranide komiteega.

„Koosolek oli välja kuulutatud kui valimiste-eelne koosolek. Nii ma selle oma päevakavasse võtsin,” ütles Lauri.

Enne veteranide ette minekut käis minister Korb kohtumas Läänemaa vallajuhtidega ning kõneles neile haldus- ja riigireformist. Lauri käis ka sellel kohtumisel, et pärast minna kohtumisele veteranide komiteega, kelle ees esinedes ütleski Korb oma kurikuulsaks saanud lause Eesti NATOsse kuulumise kohta. „Mind huvitas, mida räägib Korb venekeelsele seltskonnale,” ütles Lauri.

Korb kõneles Keskerakonna saavutustest: Reformierakond on saadetud opositsiooni, kehtestatud on astmeline tulumaks, kolme lapsega perede toetus kasvab 200 eurolt 500 peale. „See kõik kanti sujuvalt Keskerakonna arvele,” märkis Lauri.

Edasi hakkasid pensionärid kurtma väikese pensioni üle. Minister rahustas neid, et viis protsenti ju tõusis. Saalist kostis, et seda on vähe. Siis hakkas keegi pahandama, et nii palju raha kulub relvastuse peale. Et selle raha võiks anda hoopis pensionäridele. Korb ütles, et Eesti on NATO liige ja tuleb see kaks protsenti kaitsekulutusi kanda.

„Siis püüdis ta teemat muuta. Ütles, et kutsutagu kaitseminister, kes kõneleb NATOst põhjalikult, ja tahtis oma jutuga edasi minna,” ütles Lauri. Rahvas aga ei rahunenud ega lasknud ministril jätkata. „Minister haakus vestlusega ja ütleski need kurikuulsad sõnad,” ütles Lauri.

Lauri oli juba kohtumise alguses diktofoni lindistama pannud, sest ta polnud kindel, kas suudab venekeelset teksti küllalt kiiresti ja täpselt üles kirjutada. Lauri sõnul oli see suur õnn, sest tagantjärele ei saa keegi öelda, et ajakirjanik sai valesti aru või et minister üldse ei öelnudki nii.

Lauri sõnul teadis minister, et ajakirjanik on saalis. Lauri on ka varem Korbi intervjueerinud. Ka vallajuhtidega kohtumisel samal päeval oli ta kohal ja pildistas ministrit. Korb jäi veteranide juurde mõned minutid hiljaks, Lauri oli juba kohal. „Kui minister saabus, siis noogutasime tervituseks. See oli talle teada, et ajakirjanik on kohal,” ütles Lauri. Kohtumisel veteranidega ei saanud Korb Lauri sõnul silmanähtavalt aru, et ta on midagi valesti öelnud.

Kuula helifaili Korbi väljaöeldust:

Riigihalduse minister Mihhail Korb (vasakul) tuli Haapsallu esinema veteranide komitee esimehe Kaarel Aru kutsel. Foto: Urmas Lauri

Haapsalu veteranide komitee

Haapsalu veteranide komitee koondab kunagise Nõukogude Liidu sõjaveteranide naisi, lapsi, sugulasi jt. Ühingus on umbes 140 inimest. Veteranide komitee iga-aastane suursündmus on 9. mai tähistamine, mida üldjuhul külastab ka Venemaa saatkonna töötaja.