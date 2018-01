Keskerakond võib minna valimistele erakorralise pensionitõusu lubadusega

Keskerakonna üheks tähtsamaks valimislubaduseks võib eelseisvatel riigikogu valimistel saada erakorraline pensionitõus.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles teisipäeval Haapsalus Lääne Elule, et partei valmistab praegu ette 2019. aasta riigikogu valimiste programmi, milles senisest rohkem pööratakse tähelepanu pensionäridele. Korb märkis, et Keskerakond on viimasel ajal pööranud pensionäridele vähe tähelepanu.

Kuidas partei pensionäre kavatseb tähele panna? „Raha,” kostis Korb.

Korb märkis, et Keskerakond lubab teoks teha erakorralise pensionitõusu. Selle suurus oleks Korbi sõnul umbes 100 eurot ja see saaks teoks 2019. või 2020. aastal.

Enamikule pensioniäridest tähendaks igakuine 100 euro lisamine ligi 25protsendilist pensionitõusu. Viimastel aastatel on vanaduspension kasvanud 5-6 protsenti aastas.

Korb kinnitas, et erakorralise pensionitõusu lubadus on praegu partei poolt veel ametlikult kinnitamata. Korb lisas, et tõenäoliselt tabab pensionitõusu ettepanekut teiste erakondade äge kriitika. Korb märkis kiire pensionitõusu kaitseks, et nii nagu tulumaksu vaba miinimumi tõusu puhul läheb inimestel kätte jäänud lisaraha enamasti tarbimisse, siis juhtub sama ka suurema pensioniga. Suurem tarbimine turgutab majanduskavu ja riigikassat.

Korb ütles, et Keskerakond pole loobunud ka astmelise tulumaksu ideest. Korbi sõnul on Keskerakonna valitsus juba muutnud maksusüsteemi astmeliseks, astmete sisseseadmist on kavas jätkata. Korb oli Haapsalus Keskerakonna valimiskampaania esimsele avalikul kihutuskoosolekul, kus osalejad said teha ettepanekuid erakonna valimisprogrammi.

Rahandusministeeriumi andmeil on keskmine vanaduspension praegu 416 eurot. Aprillis peaks see kasvama 6,3 protsenti 442 euroni. Eestis on pisut üle 300 000 vanaduspensionäri, mistõttu 100 eurone erakorraline pensionitõus tähendab vähemalt 360 miljonit eurost kulu aastas. Selle aasta riigieelarves kulub pensionitele ja sotsiaaltoetustele üle 3 miljardi euro.