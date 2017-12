Galerii: Urmas Suklesele anti üle koguduse teeneterist

Tänasel johannesepäeva jumalateenistusel Haapsalu toomkirikus andis EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus linnapea Urmas Suklesele üle koguduse teenetemärk.

Sukles pälvis teenetemärgi Haapsalu linnapea ning SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid nõukogu esimehena, kellel kogudus näeb suuri teened Haapsalu piiskopilinnuse arendamisel. Samuti tõsteti esile Suklese häid kontakte Püha Johannese kogudusega osaledes paljudel sündmustel. Aasta tagasi johannesepäeval kirjutati linnapea eestvõttel Haapsalu toomkirikus alla Haapsalu ja Ridala ühinemisleping.

“Selline tunnustus teeb jalad nõrgaks ja võtab sõnad suust,” tunnistas Sukles teenetemärki vastu võttes.

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk on kullatud metallist ladina rist, mille peal on hõbedast lendutõusev nimbusega kotkas. Lendutõusev nimbusega kotkas on evangelist Püha Johannese sümbol, mis näitab, et Johannes jõudis enam kui keegi teine surelikest lähedale taevastele saladustele.

Püha Johannese kotkas on ka Läänemaa ja Haapsalu vapilind, sest keskajal oli evangelist Johannes Saare-Lääne piiskopkonna kaitsepühak. “Nii on see sümbol jõudnud ka meie linna, katedraali ja Läänemaa kui terviku sümboliks,” ütles piiskop Tiit Salumäe.

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk asutati 2002. aastal ja see antakse Eesti või välisriigi kodanikule Haapsalu kogudusele ja Haapsalule osutatud eriliste teenete eest. Täna Urmas Suklesele antud teenetemärk on järjekorras 16.

Teenetemärgi on pälvinud

2003 – koguduse liige Heino Noor ja Toomas Siitan

2004 – Haninge sõpruskoguduse õpetaja praost Martin Marcolla (Rootsi)

2005 – koguduse juhatuse esimees aastatel 1976-1991 Ülo Niin

2006 – ajakirjanik Anneli Ammas

2007 – koguduse diakooniatöötaja Evi Süsi

2008 – Loviisa sõpruskoguduse õpetaja praost Veli-Matti Hynninen (Soome)

2009 – pikaaegne kirikumees Arnold Korjus

2010 – Korsnäsi sõpruskoguduse õpetaja Guy Kronqvist (Soome)

2011 – koguduse ja praostkonna muusikajuht organist Lia Salumäe

2012 – koguduse juhatuse liige Sulev Saareväli

2013 – pikaaegne piiskopilinnuse sihtasutuse juhataja Ülla Paras

2014 – Rendsburgi sõpruskoguduse pastor Joachim Haeger (Saksamaa)

2015 – fotograaf Arvo Tarmula

2016 – EELK vikaarõpetaja Kristel Engman

2017 – Haapsalu linnapea Urmas Sukles

Teenetemärk antakse üle püha evangelist Johannese päeval 27. detsembril 2017 Haapsalu toomkirikus.

Tänast johannesepäeva jumalateenistust kaunistas Kiili vanamuusikaansambli esitatud kesk- ja renessansiajastu pühademuusika. 14 aastat tegutsenud Kiili vanamuusikaansamblis mängivad kõrvuti nii noored Kiili Kunstide koolist ja Tallinna muusikakeskkoolist kui ka muusikaakdeemia tudengid ja rahvusvaheliselt tunnustatud professionaalid. Tänasel kontserdil astusid solistidena üles Karis Trass, Marten Meibaum ja Tõnis Kaumann.

Fotod Arvo Tarmula