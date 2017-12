Aasta võistkond 2017 on epeevehklemise naiskond

Epeenaiskond auhinnagalal. Foto: Raigo Pajula / EOK

Eesti Olümpiakomitee auhinnagalal „Spordiaasta Tähed 2017“ pälvis Aasta võistkond 2017 auhinna epeevehklemise naiskond koosseisus Irina Embrich, Julia Beljajeva, Kristina Kuusk ja Erika Kirpu.

Epeenaiskonnale andis Kristjani üle floretivehklemise naiskonna koosseisus 1968. ja 1972. aastal olümpiavõitjaks tulnud Svetlana Tširkova-Lozovaja.

Kristina Kuusk ütles naiskonna nimel: „On suur au siin seista. Eesti spordil on olnud erakordselt hea aasta ja meie asemel võiks seista siin ükskõik milline meeskond. Sellel aastal ma ei ütle, et saime Kristjani maailmameistritiitli eest. Ma ütleks, et me saime selle nende kõikide aastate eest, mil me oleme pingutanud ja teinud tõsist tööd,“ ütles Kuusk, kes tänas naiskonna taustajõude – treenereid, teotajaid, fänne ja kõiki teisi.

Eesti epeenaiskond tegi ajaloo edukaima hooaja, saavutades maailmameistritiitli. Samuti võideti MK-etappidelt üks kuldmedal ja kaks hõbemedalit. Euroopa meistrivõistlustel teenis epeenaiskond 4. koha.

Aasta võistkond selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Eesti aasta sportlaste valimisel tegid spordifännid valiku ligi 65 000 korral, spordiorganisatsioone osales aasta parimate valimisel 66 ja spordiajakirjanikke 45.

