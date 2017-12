Aasta naissportlane 2017 on Julia Beljajeva

Julia Beljajeva auhinnagalal. Foto: Raigo Pajula / EOK

Eesti Olümpiakomitee auhinnagalal „Spordiaasta Tähed 2017“ pärjati Aasta naissportlane 2017 auhinnaga epeevehkleja Julia Beljajeva.

Aasta naissportlase Kristjani andis Beljajevale üle endine autosportlane ja Eesti Autospordi Liidu juhatuse auliige Raido Rüütel.

Julia Beljajeva pühendas Kristjani oma olulistele ja kallitele inimestele. „Selle auhinna tahan pühendada oma kõige kallimale, oma kõige suuremale fännile, oma kallile vanaemale. Ja ma ei saa välja jätta oma treenerit – ilma temata ma ei seisaks praegu siin, ma poleks üldse keegi. Aastal 2013 olen siin laval juba korra seisnud ja mul on üks Kristjan juba olemas, aga mu treeneril ei ole. Ma arvan, et see on ebaaus. Ta pole ainult minu treener, vaid ta on minu jaoks kõik. Koju jõudes tuleb see Kristjan Sinu uusaastakingituseks, Natalja, see on Sulle, aitäh!“ ütles Beljajeva liigutavas tänukõnes.

Beljajevale on see juba teine kord teenida Aasta naissportlase tiitel – eelmisel korral võitis ta Kristjani 2013. aastal, kui oli tulnud epeevehklemises individuaalseks maailmameistriks. Samuti on ta juba kolmel korral teeninud epeenaiskonna koosseisus Aasta võistkonna auhinna – lisaks tänavusele ka aastatel 2014 ja 2013.

Aasta naissportlane Julia Beljajeva võitis individuaalse pronksmedali nii tänavustelt maailma- kui ka Euroopa meistrivõistlustelt ning Eesti naiskonna koosseisus sai MM-il kaela ajaloolise kulla. MK-etappidelt teenis ta kuus medalit – individuaalselt ühe kulla ja kaks pronksmedalit ning naiskondlikult pronksi ja kaks hõbedat. Kõik need saavutused tõstsid Beljajeva aasta lõpus maailma reitingus 1. positsioonile.

Aasta naissportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Eesti aasta sportlaste valimisel tegid spordifännid valiku ligi 65 000 korral, spordiorganisatsioone osales aasta parimate valimisel 66 ja spordiajakirjanikke 45.