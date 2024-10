Epeenaiskond alustab peatreenerita

Ligi 15 aastat Eesti epeenaiskonda juhendanud Kaido Kaaberma pani suvel ameti maha, kuid uut peatreenerit naiskonnal pole, kuigi hooaeg juba käib. Puudub kandidaat, sest alaliidu korraldatud konkursile ei laekunud ühtki avaldust, kirjutab Õhtuleht.

Pariisi olümpial neljandaks jäänud Nelli Differti treener Helen Nelis-Naukas leidis, et naiskonnal peab igal juhul peatreener olema. „Ma ei kujuta ette, kuidas nad seda omavahel arutama hakkavad, kes ja mitmendana rajale läheb. Ma usun, et see on võimalik, et nad suudavad kokku leppida, kes on kapten või kes alustab ja lõpetab. Aga ma ei pea seda jätkusuutlikuks. Olen näinud kunagi Kanada võistkonda MK-etapil ilma peatreenerita. Omaette vehklesid, kusjuures päris hästi. Aga nad ei olnud kogu aeg üksinda, nägin neid niimoodi vaid ühe korra. Ma ei arva, et see on tegelikult normaalne lahendus, sest peaks olema üks inimene, kes võtab vastutuse ja arutab asjad kõigiga läbi,“ selgitas Nelis-Naukas.