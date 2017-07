Suure trummi juurde ehitatakse söögikohaga mündipesula (4)

Urmas Lauri

Haapsalus ehitatakse praegu korraga kahte mündipesulat, üks tuleb Haapsalu Uuemõisa-poolsesse serva Alexela tankla juurde, teist ehitatakse Lihula maantee äärde suure trummi lähistele.

Suure trummi juures olevale tühjale krundile on ehitajad juba killustikalust paika saamas. „Järgmisel nädalal asfalt, seejärel tulevad betoonimehed,“ ütles ehituse töödejuhataja Juhan Kärson.

Kärsoni sõnul pole pesula juures midagi keerulist. Kanalisatsioon ja veetrass on maa all olemas, peale valatakse sile betoonplaat, selle peale tulevad pesuseadmed.

Pesula seadmed jõuavad kohale augusti lõpus. „Siis hakatakse neid üles panema, see võtab nädala-kaks aega,“ lausus Kärson.

Suure trummi juurde ehitatakse kolme boksiga pesula. Kaks pesukohta on kinnist, üks lahtine, seal saab sõiduautodele lisaks pesta nii rekasid kui ka muid suuremaid liiklusmasinaid. Lahtise pesukoha kõrvale püstitatakse estakaad, millelt saab näiteks kaubikuid pealt pesta.

Ehituse peatöövõtja on Tartu ehitusfirma Tevo. Pesula peaks kavakohaselt valmis saama novembris.

Pesulas toimetava hakkava Aqua Pesulate jaoks on Haapsalu oma esimene, mille juurde tuleb ka söögikoht.

Aqua Pesulatel on automaatsed autopesulad praegu Võrus, Jõhvis, Valgas, Viljandis, Tallinnas ja Tartus.

Haapsalu Alexela tankla kõrvale ehitab kahekohalist autopesulat Konsult Projekt OÜ. Ehitusliku poolega loodetakse hakkama saada augusti keskpaigaks, millal pesula avatakse, see sõltub sellest, millal seadmed paika saab. Toimetama ehk opereerima hakkab pesulas AS Ühisteenused, kelle kaubamärk on Linnapesula.

Vt ka: "Haapsalu saab sügiseks veel ühe autopesula", "Haapsallu tuleb uus autopesula"

Fotod: Urmas Lauri