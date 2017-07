Senised teenindajad kavatsevad osaleda uues Läänemaa bussiliinihankes

Tarmo Õuemaa

Foto Arvo Tarmula

Praegu Lõuna-Läänemaa maakonnaliinidel sõitev L&L ning ülejäänud maakonnas M.K. Reis-X kavatsevad osaleda hankel, millega otsitakse vedajaid bussiliiniveole Läänemaal alates 1. juulist 2018 kuni 2027. aasta lõpuni.

M.K. Reis-X Läänemaa piirkonna juht Hardo Tamme ütles möödunud nädalal, et ei ole veel hanketingimustega jõudnud tutvuda, kuid küllap ettevõte hankest osa võtab.

L&L tegevdirektor Aare Sillukse sõnas, et ettevõte osaleb hankel kindlasti ja loodab tulevikus sõita Läänemaa liine umbes praeguses mahus.

Riigihanke „Avalik bussiliinivedu Lääne maakonna liinigrupis nr 1, liinigrupis nr 2 ja liinigrupis nr 3“ koguveomaht on 1,648 miljonit liinikilomeetrit ja selle eeldatav maksumus on 6,854 miljonit eurot (vastavalt riigihangete seadusele on arvestatud nelja aasta maksumust). Riigihanke viitenumber e-riigihangete registris on 189367.

„Võrreldes eeldatava 2017. aasta veomahuga on maht läinud vähemaks umbes 87 000 liinikilomeetrit. Seda eelpool loetletud liinivõrgu ümberkorraldamise tulemusena,“ ütles Külliki Kübar.