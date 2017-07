Saueaugu suvelavastuse piletid on peaaegu välja müüdud

Kaie Ilves

Lavastaja Margus Kasterpalu. Arvo Tarmula foto

Sel laupäeval esietendub Martna vallas Saueaugu teatritalus Margus Kasterpalu „Me olime kodutütred” (osades Külli Teetamm, Kristel Leesmend ja Garmen Tabor). Kokku antakse kuus etendust.

Pühapäevaks, 23. juuliks on järel veel neli piletit, viimasele etendusele 29. juulil on pileteid järel käputäis, on kirjas teatritalu veebilehel.

Etedus toimub vabas õhus – Saueaugu vanas lambakoplis. Kui vihma sajab, liigutakse katuse alla.

„Me olime kodutütred” autor on Gertrud Larsson, tõlkinud Liis Aedmaa, lavastuse kunstnik on Marion Undusk, muusikaline kujundaja Garmen Tabor.