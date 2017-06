Tele2 rajab Läänemaale viis uut tugijaama

Liina Liiv

Tele2 alustab suvel ulatuslike võrguehitustöödega, mille käigus rajatakse Läänemaale kokku viis uut tugijaama. Uute tugijaamadega katab mobiilioperaator sel aastal 99% riigist 4G võrguga.

Tele2 raadiovõrgu juhi Tanel Sarri sõnul on selle aasta võrguehitustööde eesmärk katta kogu Eesti 4G võrguga ning veelgi suurendada interneti kiirusi ja mahte. Üle Eesti püstitatakse 434 uut tugijaama.

„Tänavu ehitame 100 tugijaama rohkem kui mullu. Uute tugijaamade lisandumisega jõuame punkti, kus 4G võrgu leviala on 2G ja 3G omast parem. Tehnilise Järelvalve Ameti andmetel on Tele2 võrgu keskmine allalaadimiskiirus praegu 52,5 megabitti sekundis ja 4G võrgu katvus 96%. Eesmärk on lisada uute sageduskihtidega mahtu eelkõige probleemsematesse piirkondadesse ja selle kaudu kahe- või kolmekordistada keskmist mobiilse interneti kiirust. Linnades suurendame piirkonniti maksimaalset allalaadimiskiirust kuni 375 megabitini sekundis ja maapiirkondades kuni 225 megabitini sekundis,“ rääkis Sarri.

Sarri sõnul keskendutakse Läänemaal eelkõige Haapsalu linna leviala parendamisele, kus mobiilse interneti kasutusmahud on hüppeliselt kasvanud.

„Peale kiiruste lisamise linnades laiendame 4G leviala teadaolevates nõrkades kohtades. Uue tugijaama saab Haapsalu kõrval näiteks Hosby,“ lisas Sarri.

Mujal Eestis keskendutakse sel aastal samuti 4G leviala laiendamisele ja interneti kiirust suurendavale sageduste liitmisele.

Tehniliste Järelvalve Ameti interneti kiiruste mõõtmistulemuste järgi arendas Tele2 mobiilioperaatoritest oma võrku eelmisel aastal kõige rohkem. Aastaga suurendas Tele2 allalaadimiskiirust 40,19% ehk keskmiselt kuni 52,5 megabitini sekundis. Lisaks kasvatas TJA andmetel Tele2 enim 4G võrgu katvust, mis suurenes 12,5%, ulatudes tänavu aasta alguses 96%-ni.

Liina Liiv

Tele2 Eesti kommunikatsioonijuht