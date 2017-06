Läänemaa jaanituled – pidu igale maitsele

Kaire Reiljan

Jaanilõkete tegemise aeg on käes ning võimalusi jaanikul ansamblimuusika saatel jalga keerutada leiab üle terve Läänemaa.

Kui eelmistel aastatel kiputi jaanipidusid pidama juba mitu päeva enne õiget jaaniaega, siis tänavu on suurem osa jaanipidudest Läänemaal koondunud kolmele päevale. Ristil ja Taeblas alustati küll õige varakult ja sealsed jaanituled peeti juba läinud nädalavahetusel. Ka Üdruma seltsimaja juures tehti jaanilõket eile.

Jaaniõhtu veetmiseks peopaika valides on võimalusi palju. Läänemaal on väiksemaid külajaanitulesid, kus peo juhatavad sisse rahvatantsijad ja/või rahvalikud mängud, misjärel saab ansamblimuusika saatel jalga keerutada.

Mõnel pool algavad aga jaaniüritused juba poolest päevast ning jaanipidu on seotud külade päevade või tõsisemate spordivõistlustega.

Nõva viimased külade päevad

Nõval algab jaanipäeva tähistamine 24. juunil juba kl 13, mil Rannakülas Nõva sadamas peetakse Nõva valla viimaseid külade päevi.

Külade päeva ja jaanitule üks korraldajaid Ele Voo ütles, et päev algab küladevahelise mõõduvõtuga. Ta lisas, et see pole mitte tõsine spordipäev, vaid lustakas võistlus, kus teiste alade seas on ka kalamehesääriku heide ja kalakasti hoidmine.

Jõu- ja osavusalade kõrval võistlevad külad ka kohvikupidamises ehk iga küla tuleb peopaigas välja oma kohvikuga. Iga küla saab välja panna ka oma bändi. „Loodame, et ikka kõik Nõva valla kaheksa küla välja tulevad,” ütles Voo.

Päevaprogrammi mahub Voo sõnul ka liivaskulptuuride võistlus ning õhtu lõpetab tantsupidu ansambli IŽ-58 saatel.

Nõva külade päeva korraldamine on käinud külakorda. „Tavaliselt „karistatakse” korraldamisega võitjat. Sel korral aga ütlesime ise, et oleme nõus korraldama, ja loosiga langeski korraldamine meile,” rääkis Voo.

Noarootsis peetakse triatlonit

Sporti tehakse ka Noarootsis, kus juhatab 22. juunil peetava jaaniõhtu sisse kl 17 algav Noarootsi jaanitriatlon.

Noarootsi kultuurimaja juhataja Ülle Schönbergi sõnul on tänavu neljandat korda peetava triatloni korralduses väikesi muudatusi. Varem on stardipaik olnud merest kaugemal, seekord aga võistlejad nii stardivad kui ka finišeeruvad Österby sadama juures. See teeb võistluse publikule paremini jälgitavaks.

Schönbergi sõnul on võistlusele registreerunud nii neid rahvasportlasi, kes osalevad triatlonitel üle Eesti, kui ka kohalikke elanikke ja suvitajaid. „Paljud nimed on juba eelmistest aastatest tuttavad,” ütles Schönberg.

Kuigi Noarootsi triatloni pikkus on klassikalise triatloniga võrreldes lühem, peavad võistlejad ikka läbima kolm etappi – veetakistuse, rattasõidu ja jooksu. Veetakistus pole küll mitte ujumine, vaid võistlejail tuleb madalas vees joosta ümber meretähise.

Pärast tõsist triatlonit Österbys on kavas ka viguretapp, mille pearõhk on Schönbergi sõnul lõbul. Seal peavad kolmeliikmelised võistkonnad rahva valvsa silma all ületama kanalit madratsiga, võrgust kala otsima jms.

Laste lõbustamise eest kannab Österby jaanitulel hoolt piraadiplika ning täiskasvanuile peaksid rõõmsat äratundmist pakkuma Noarootsi külateatri sketšid. „Need sketšid on kirjutatud ikka kohalikest asjadest, üks teema on ka Ramsi väravad,” rääkis Schönberg.

Kui võistlused läbi, mängib tantsuks ansambel Vanaviisi.

Haapsalus kahepäevane muusikapidu

Enamik Läänemaal peetavaid jaanipidusid on tasuta, mõnel pool tuleb siiski ka pilet osta. Enamasti tähendab see, et jaaniõhtut sisustab mõni tuntud muusikakollektiiv. Piirsalu pargis loob 23. juunil jaanimeeleolu ansambel L’Dorado ja Lihula rahvas saab 22. juunil linnusemäel lustida Terminaatori muusika saatel.

Kõige suurejoonelisemalt peetakse jaanipidu aga tänavu Haapsalus ja suisa kahel õhtul.

Festivali „Haapsalu jaanituli” korraldaja Reno Hekkonens on Haapsalus toimuvat nimetanud Lääne-Eesti suurimaks jaanipeoks, kus astuvad lossipargi laval kahel õhtul üles Eesti tuntud solistid alates Koit Toomest ja Getter Jaanaist kuni Ott Leplandi ja Anne Veskini.

Peo esimesel päeval, 23. juunil avatakse linnuseväravad kl 17 ning laulavad Getter Jaani, Niki ja Nancy. Õhtu kõrgpunktiks peaks saama Koit Toome minigala, kus kuuleb 1990. aastail publikut hullutanud Code One’i hitte ja lavale tuleb ka Getter Jaani. Õhtu lõpetab diskor Allan Roosileht.

24. juunil pääseb lossiparki kl 15 ning siis esinevad Marju Länik, Ott Lepland, Apelsin, Anne Veski, 2 Quick Start ja õhtu lõpetab taas Allan Roosileht.

Läänemaa jaanituled

22. juuni

19 Ridala valla jaanituli Parilas.

Rahvatantsijad, tantsuks Meelis Bänd

19.30 jaaniõhtu Kinksi külas.

Lastele mängud ja hobusõit. Ansamblid Puhvet ja Metsik Lääs

20 Linnamäe jaanituli Linnamäe pargis.

Esineb kohalik noortebänd Anfibrius, tantsuks ansambel Syltament ja DJ Cozzo

20 Noarootsi valla jaanipäev Österby sadamas.

Noarootsi IV jaanitriaton, lasteala, rahvuslikud jaanimängud ja võistlused, Noarootsi külateatri lood ja laulud. Tantsuks ansambel Vanaviisi

20.45 Varbla jaanipäeva simman Varbla puhkeküla vabaõhulaval.

Laulab ansambel Midrilind, tantsuks Kapriis

21 Vatla jaanipidu Vatla rahvamaja juures.

Rahvatantsurühm Heide Tõmme, tantsuks ansambel Eesti Mees ja DJ Rego

21 Jaanik Lihula linnusemäel.

Rahvatantsurühmad Midli-Madli, Tantsulust 60+, Kirivöö, tantsuks ansambel Terminaator.

Pilet 5 eurot

23. juuni

20 Vormsi jaanipäev Hullo kiigeplatsil.

Seltskondlikud mängud, tantsuks ansambel Koosolek

20 Roosta Jaanituli Roosta puhkekülas.

Ansambel Sax Express

20 Piirsalu jaanituli Piirsalu pargis.

Segakoor Piiritu, Turba naistantsurühm Tantsupisik, tantsuks ansambel L’Dorado ja DJ Felix.

Pilet 5 eurot

20 jaaniõhtu Ridase vabaõhuplatsil.

Rahvatantsurühm West, tantsuks ansambel Polero ja DJ Cozzo

20 Kedre jaanituli Kedre külas.

Ansambel Sada ja Seened.

Pilet 5 eurot

20 jaaniõhtu Paatsalu puhkekeskuses

21 jaanituli Noarootsi kõrtsi juures.

Tantsuks Verner band

23.–24. juuni

Kahepäevane festival „Haapsalu jaanituli 2017” Haapsalu linnuses.

Esinevad Getter Jaani, Niki, Nancy, Koit Toome, Marju Länik, Ott Lepland, Apelsin, Anne Veski, 2 Quick Start, Allan Roosileht.

Pilet 19–29 eurot

24. juuni

15 jaanituli Dirhami sadamas. Lammas, kala ja rannadisko.

Meeskondlik aerutamisvõistlus, lutsukivivõistlus ja jooksumängud. Trubatrummi rütmid, DJ Peeter Ehala

16 Martna valla jaanituli Rõudes

16 lastemängud sisehoovis, kl 19.30 Rõude rammumees,

21 tantsuks ansambel Hollarii

17 Nõva jaanituli Rannakülas Nõva sadamas.

Nõva valla viimased külade päevad, tantsuks ansambel IŽ-58

17 Palivere jaanituli Kuliste aasal.

Võrkpalliturniir, hobusesõit, vigursõit väiketraktoriga, traditsioonilised jaanimängud. Tantsuks ansambel Günf

19 Vanamõisa jaanituli.

Tantsuks ansambel Eesti Mees

20 jaanituli Kirimäe mõisa õuel.

Rahvalik muusika

21 Virtsu jaanituli Virtsu pargis.

Tantsuks ansambel Meremees ja DJ Cozzo

21 Kirna küla jaanituli.

Tantsuks ansambel MaMa

21 jaaniõhtu Kullamaa Rohumäel.

Kullamaa keskkooli noorte ja rahvatantsuansambli Kullamaa Kullakesed kontsert, jaaniõhtu tsirkuseprogramm. Tantsuks ansambel Karavan ja DJ Felikx

21 jaaniõhtu Varblas Kulli kiigeplatsil.

Tantsuks mängib Valvo Valgur.