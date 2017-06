Algas Haapsalu katlamaja remont

Lemmi Kann

Foto: Kristjan Kosk

Haapsalu katlamajas algasid suured ümberehitustööd, mille tulemusena saab katlamaja kaasaegsemaks ja vähendatakse linna kõrgeima ehitise – 59 meetri kõrguse punastest tellistest korstna kõrgust 40 meetrini.

Haapsalu katlamaja omanik on AS Utilitas. „Kui katlamaja rekonstrueerimise põhjus kahe sõnaga kokku võtta, siis need on „toota efektiivsemalt“,“ selgitas Utilitase Haapsalu osakonna juhataja Rein Paju. „Ja säästa loodust ka.“

Tööde süda on uus suitsugaaside kondensaator. Selle paika saamisega kaasneb terve rida teisi töid alustades juurdeehitusest, ajutise korstna püstitamisest koos suitsukäikudega, mis on juba valminud, ja lõpetades haljastusega.

Katlamaja uuendustööd saavad plaani järgi valmis selle aasta novembris. Katlamaja rekonstrueerimisprojekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 50 protsendi ulatuses projekti kogumaksumusest.