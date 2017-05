IRL muutis valimisliitude suhtes meelt (2)

Lemmi Kann

Ridala vallavolikogu liige Toomas Schmidt ütles Lääne Elule, et ta ei välista võimalust, et ka tema peab erakonnast lahkuma. Urmas Lauri foto

Isamaa ja Res Publica Liit jättis omavalitsuse volikogu valimiste reglemendist välja punkti, mis ütles, et valimisliitudes kandideerijad võidakse erakonnast välja visata. Mõnele läänlasele tuli see otsus liiga hilja – selleks ajaks olid nad juba ise erakonnast välja astunud.

Alles mõni aeg tagasi rõhutas Isamaa ja Res Publica Liit, et erakonna kindel eesmärk on kohalikel valimistel igas omavalitsuses oma nimekiri välja panna. Kuigi osa IRList on endiselt veendumusel, et see on ainuõige tee, muutus erakonna ametlik seisukoht pärast viimast volikogu mitu kraadi leebemaks. Aprilli keskel kinnitatud kohalike valimiste reglemendist jäeti välja punkt, mis ütles, et erakonna liige, kes kandideerib erakonna vastu, arvatakse erakonna liikmete hulgast välja. Erakonna vastu kandideerimise all peeti silmas valimisliite.

IRLi aseesimees Siim Kiisler, kes on ühtlasi erakonna eestseisuse üks aseesimehi, selgitas, et see punkt oli reglemendis ka neli aastat tagasi sees. „Küsimus oli selles, kuidas defineerida erakonna vastu kandideerimist. Tookord jäi nii, et piirkonna juhatused otsustasid, kas valimisnimekirjas kandideerimise näol oli tegemist erakonnale vastandumisega või mitte. Kui kohapeal ei loetud seda vastukandideerimiseks, siis neid inimesi välja ei arvatud,” selgitas Kiisler ja lisas, et piirkonnad tõlgendasid seda punkti erinevalt.

Reglemendi eelnõu koostas eestseisus. Seda arutanud volikogu jõudis aga nüüd järeldusele, et kui inimene kahjustab erakonna mainet või tegutseb muul viisil erakonna huvide vastu, on sellisteks juhtumiteks erakonna aukohtu menetluses niigi sätted ja otsustati see punkt kaotada.

Liiga hilja

Valimiste reglemendi tööversioon, kus punkt väljaviskamise kohta sees, jõudis aga piirkonniti juhatustesse ja tegi oma töö. Merle Mäesalu, IRLi eelmine linnapeakandidaat Haapsalus ja IRLi Haapsalu piirkonna juht, teatas märtsis, et läheb seekord kohalikele valimistele hoopis koos Toomas Schmidtiga (IRL) loodud nimekirjaga, mis ühendab Haapsalu ja Ridala. 3. aprillil läks liikvele IRLi eestseisuse koostatud reglemendi eelnõu. 7. aprillil teatas Mäesalu, et lahkub erakonnast.

„Ajendiks selle otsuse tegemisel sai tutvumine erakonna kohalike valimiste reglemendiga, milles peetakse esmatähtsaks parteinimekirja olemasolu,” põhjendas Mäesalu. Päev hiljem lahkus IRList Vormsi vallavanem Tanel Viks.

Toomas Schmidt ütles Lääne Elule, et ei saa välistada võimalust, et ka tema peab erakonnast lahkuma.

Läänemaa piirkond siiani juhita

IRLi volikogu esimees Helir-Valdor Seeder toetab enda sõnul põhimõtet, et piirkonnad tunnetavad olusid ise kõige paremini ja peavad saama ise otsustada, kas minna välja valimisliidus või erakonna nimekirjana.

„Ilmselt erakonna sees on meil endiselt soov ilmtingimata kas või statistilise eesmärgi nimel minna välja erakondlike nimekirjadega. Minu arvates ei ole see päris õige. Me ei tee ju statistikat, vaid peaksime tegema reaalset poliitikat ja kohalikel valimistel ikkagi kohaliku elu korraldamist ja kohalikku poliitikat,” kommenteeris Seeder.

Lääne Elule teadaolevalt on veel mitu Läänemaa IRLi liiget otsustanud mõne valimisliidu kasuks ja väljavaadet, et erakond saab Haapsalus-Ridalas elujõulise nimekirja kokku, ei peeta eriti heaks. Reglemendi järgi on kandidaatide arv maakonnakeskuste nimekirjades vähemalt kahekordne vastava volikogu koosseisu suurus. Haapsalu-Ridala puhul tähendab see 50 inimest.

Kiisler kinnitas, et erakonna nimekiri tuleb. „Selle kokkupanekuga tegeldakse. Kohtumised toimuvad,” ütles ta.

Uut esinumbrit ja ühtlasi IRLi kandidaati Haapsalu linnapea kohale veel kokku lepitud pole, kuid võimalikest kandidaatidest on Kiisleri sõnul juttu olnud.

Juba enne seda tuleb aga piirkonnale valida uus juht ja juhatus. Schmidti sõnul on asi sel rindel veidi hapu – keegi pole kätt püsti ajanud ning praegune juhatus olevat väga lähedal otsusele mängust välja astuda ja plats uutele tulijatele puhtaks jätta.