Vormsi kogudus sai oma kirikuõpetaja

Kaire Reiljan

Ants Rajando (vasakul). ARVO TARMULA

Vormsi kogudusel on nüüd päris oma õpetaja, sest laupäeval ordineeris EELK peapiiskop Urmas Viilmaa Tallinna toomkirikus preestriks Vormsi koguduse kauaaegse diakoni Ants Rajando.

„Elukorralduses see väga palju ei muuda, aga vastutus läheb suuremaks,” ütles Ants Rajando. Seni on ta Vormsi koguduses diakonina töötanud piiskop Tiit Salumäe vastutusel ja järelevalvel.

Luteri kirikus on diakon preestri ja piiskopi abiline. Diakon on piiratud õigustega ega saa kõiki kirikuõpetaja ülesandeid täita. Rajando sõnul on ta diakonina pidanud enamiku asjadega saare koguduses ise hakkama saama. „Ma loodan, et piiskopi ja koguduse sõbrana osaleb Tiit Salumäe surnuaiapühal ja olavipäeva teenistusel ka edaspidi, kuigi otsest kohustust tal selleks ei ole,” rääkis Rajando.

Ants Rajando on olnud Vormsi koguduse diakon enam kui veerandsada aastat ning ta on ka üks Vormsi kiriku taastamise eestvedajaid.