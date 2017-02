Viirushaigused hakkavad taanduma

Kaire Reiljan

Lea Kiis. KRISTJAN KOSK

Veebruari esimesel nädalal oli Läänemaal viirushaigustesse haigestumine suurem kui Eestis keskmiselt.

Terviseameti Läänemaa esinduse vaneminspektori Lea Kiisi sõnul näitab statistika küll, et Läänemaal on haigestumus Eesti keskmisest kõrgem, kuid näiteks mullusega võrreldes pole tänavustes numbrites midagi erakordset.

„Loodetavasti on ülemiste hingamisteede haiguste kõrgpunkt ületatud,” ütles Kiis.

Kui jaanuari kolmel esimesel nädalal registreeriti keskmiselt 100 hingamisteede haigustesse haigestumise juhtu nädalas, siis kuu viimasel nädalal kerkis haigusjuhtude arv 185ni. Viimasel kahel nädalal on haigusjuhtude arv langenud alla 150. Läänemaal on diagnoositud 7 gripijuhtu. Neist kolmel juhul tuvastati laboris A-tüüpi gripp, ülejäänud neli on arstid diagnoosinud haigustunnuste järgi.