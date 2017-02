Uus tõmbenumber vene turistide jaoks – Haapsalu suvefestivalid

Lemmi Kann

Vene turistidele ei piisa vaid romantilise kuurortlinna puhkevõimalustest ja spaade mõnupakettidest – uueks hitiks on Haapsalu rohked suvefestivalid.

Sel kolmapäeval-neljapäeval Peterburis toimunud Haapsalut ja Läänemaad tutvustav turismimess kujunes Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul senistest edukaimaks.

„Me mängisime seekord fookuse veidi ümber – konkreetselt just suveürituste peale, ja see töötas väga hästi,“ selgitas Sukles. „Vene turist tahab saada kultuuriprogrammi! See joonistus väga selgelt välja.“

Täieliku vaimustusega võeti vastu teade sel suvel Haapsalus juuni lõpus toimuvast nelja päeva pikkusest Tšaikovski festivalist, mis oma üheksa kontserdiga on suurima eelarvega ettevõtmine Haapsalus. „See pani inimestel tõeliselt silma särama. Lisaks muidugi veinipäevad koos Al Bano kontserdiga, festival Rock in Haapsalu, Augustibluus ja teised üritused – kõigil on erineval sihtgrupid olemas ja küsimusi nende kohta tuli omajagu,“ rääkis Sukles.

Kui suviti on probleemiks see, et linnakülalistele ei jagu ööbimiskohti ja need on juba kevadeks ära broneeritud, siis pikkade vahemaadega harjunud venemaalasi see ei heidutanud. „Nad ütlesid, et pole mingi probleem võtta majutus kas Pärnus või Tallinnas ja ürituste ajaks Haapsallu sõita.“

Teine huvitav nüanss oli tema sõnul see, et Haapsalu vastu tunnevad nüüd huvi need reisibürood, mille tavapärane sihtkoht on Narva-Jõesuu ja Toila. „See on väga positiivne, et Haapsalule on silma peale pannud need reisibürood, kes varem pole Ida-Virumaalt kaugemale vaadanud,“ märkis Sukles.

Venekeelsed trükised Haapsalu suvise kultuurikavaga läksid nagu soojad saiad. Lisaks jagas Läänemaa Turism ka nende turismi ja toitlustuse-majutusega seotud ettevõtete infomaterjale, kes Peterburis seekord esindatud ei olnud.

Varasemast enam saadeti seekord seminarikutseid pressile, mis andis samuti positiivse tulemuse.

„Täna annan intervjuu nädalalehele Argumenty i Fakty, eile andsin intervjuu Radio Rossijale (Venemaa populaarseim internetiraadio – toim.). Üks spetsiaalselt turismifirmadele suunatud erialaajakiri teeb meist suure loo, kus Haapsalu linn, Koluvere loss, ja Fra Mare spaa saavad igaüks terve lehekülje pinda,“ rääkis linnapea kõige olulisematest meediakontaktidest.

Sukles ütles, et seminar läks väga hästi korda ning Haapsalu ja Läänemaa delegatsioon võib tulemustega rahul olla.

„Täna õhtul jõuame tagasi ja hakkame tööd tegema!“

Fotod: Tõnu Parbus