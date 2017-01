Ühinejad jäävad Lääneranna nimele kindlaks (3)

Kaie Ilves

Minister Korb andis Läänerannaks ühinejaile uue valla sildi. Urmas Lauri foto

Kohanimenõukogu on teinud valitsusele ettepaneku paluda seitsmel moodustuval ühendvallal leida endale sobivam nimi. Teiste hulgas soovitab nõukogu leida uus nimi Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla vallast moodustuvale Lääneranna vallale.

Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos ütles, et ühinejad ei kavatse nimemuutust arutada. „Lääneranna nimi on nelja valla kokkulepe. Neli volikogu on selle heaks kiitnud, dokumendid on vormistatud Lääneranna nimega. Ühinemislepingu aruteludel ei olnud mitte keegi selle nime vastu, keegi ei ole teinud ettepanekut nime muuta,” ütles Ojala-Toos.

Nimekomisjoniga konsulteerisid Lääneranna vallaks ühinejad juba suvel. Toonagi ei kiitnud komisjon Lääneranna nime heaks ja soovitas ühendvalla Lihulaks ristida. „Lääneranna nimi oli nimekomisjoni otsuse järgi teine variant Lihula järel. Komisjon ei öelnud, et Lääneranna nimi on kõlbmatu, see lihtsalt ei olnud komisjoni esimene valik,” ütles Ojala-Toos.

Kohanimenõukogu ei soosi täiesti uusi nimesid, nagu on Lääneranna. Komisjon on seisukohal, et nimi peaks andma suuniseid, kus paik asub. Lääneranna nimi selliseid suuniseid ei anna, olles geograafiliselt määramatu – Lääneranna vald võiks asuda kus tahes läänerannikul, kas või Saaremaa läänerannikul.

Kohanimekomisjoni otsus on soovituslik, sest nimeseadusega Lääneranna nimi vastuolus ei ole. Lõpliku otsuse teeb nime kohta valitsus, kes lähtub omavalitsuste ja kohanimenõukogu põhjendustest. Kui valitsus nõustub kohanimenõukogu seisukohaga, et omavalitsuse nimi pole sobiv, lükatakse ühinemise kinnitamine edasi ja saadetakse nimeküsimus uuesti kohapeale arutamiseks.