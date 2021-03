Juhtkiri: haldusreformi väändunud grimass

Lääneranna vallavolikogu avaldas sel nädalal umbusaldust vallavanemale Arno Peksarile. Et avaldusele on alla kirjutanud 11 volinikku 21st, läheb see ilmselt läbi. Pole tõenäoline, et mõni allakirjutanutest ümber mõtleks ja poolt vahetaks.

Vallavanem vahetub ka Läänemaal Lääne-Nigula vallas, kus senine vallajuht Mikk Lõhmus otsustas seitse aastat peetud ameti ootamatult ise maha panna.

Vallavanemad vahetuvad neis kahes kohalikus omavalitsuses küll eri põhjustel, aga seda vaid näiliselt. Viimaste kuude uudised annavad selge märgi, et Lääne-Nigula ja Lääneranna ei ole juhus või erand. Sama sünnib Tõrvas, Lüganusel, Saardes, Valgas, ja seda ühekorraga – kolm aastat pärast valdade ühinemist.

Oma intervjuus Lääne Elule ütles Lõhmus haldusreformi teoreetikuna, et ühendvallad küll tekkisid, sest muud ei jäänud üle, kuid üheks vallaks saamine võtab aega. Sundkorras ühinenud eri kandid ei kasva kokku kolme ega nelja aastaga. Kehvemal juhul käituvad need nagu luik, haug ja vähk – igaüks sikutab vankrit enda poole, kuni see läheb kraavi. Kolm aastat pärast ühinemist tundub olevat kriitiline aeg – lootused, kui neid oli, ei pruugi olla täitunud, ühinemise sunnil kokku klopsitud võimuliidud lagunevad, kisutakse tüli ja otsitakse süüdlast.

Koosmeelt ei ole ka Lääne-Nigulas ega Läänerannas. Mõlemas tunneb mõni kant end vaeslapse ossa jäetuna, mõlemas pingestab suhteid koolivõrgu reform.

Lõhmuse hinnangul võtab sõltuvalt ühinejaist üheks vallaks saamine aega kaugelt rohkem kui ühe valimisperioodi. See võib kesta kaks või isegi kolm korda kauem – kuni 12 aastat. Mõnes kohalikus omavalitsuses ei pruugi asja saadagi.

See, mis Lääne-Nigulas ja Läänerannas vastu vaatab, ei ole saamatus, mõne üksiku poliitiku kius või ambitsioonid, vaid haldusreformi väändunud grimass.