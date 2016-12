Kuidas kassid end Kaie Ilvese raamatutesse pressivad

Urmas Lauri

Kaie Ilves. Foto: Urmas Lauri

Kaie Ilvese verivärske raamatuga „Preili Pöörane ja teised kassid” on sama lugu kui muna ja kanaga. Kumb oli enne? Selle raamatu puhul on suur küsimus, kas see sai alguse illustratsioonidest või tekstist.

„See on puhtalt tänu temale sündinud,” pakub Kaie Ilves raamatu algtõuke andjaks illustraator Ülle Meistrit.

„Vastupidi. Raamatu aluseks on ikkagi sõna,” tõrjub kunstnik kirjaniku „süüdistust”.

„Ma olen väga uhke, et ta mulle pildid tegi,” ütles kirjanik. „See on kindlasti minu kõige ilusam raamat.”

Aga raamatu saamise lugu on ise järgmine. Mõned head aastad tagasi sattusid Lääne Elu ajakirjanik Kaie Ilves ja raamatuillustraator Ülle Meister Laikmaa muuseumis ühe näituse avamisele. Ilvesel oli selleks ajaks juba raamatuid ilmunud. Meistrile olevat Ilvese esimene raamat „Tädi, Motja ja teised” meeldinud ning nii küsinudki ta kirjanikult, kas ta väiksemaile lastele saaks midagi kirjutada.

„Minu meelest on Kaiel väga toredad jutud, sellest sai asi alguse,” ütles Meister.

Kaie Ilves meenutas, et ei võtnud Ülle Meistri näitusel öeldut esiotsa tõsiselt. Aasta hiljem trehvanud nad taas ning toona küsinud kirjanik illustraatorilt, kas käis ta selle pisipõnnide raamatu idee välja suusoojaks või mõtles tõsiselt. „Ülle ütles, et tõsiselt,” meenutas Kaie Ilves.

Veebruaris 2014 kirjutaski Kaie Ilves uue raamatu esimese jutu. „Siis sai neid tasapisi kirjutatud, hästi pikalt kirjutatud,” nentis kirjanik.

Ka piditegemine venis. „Aga see on isegi hea,” lisas illustraator.

Ülle Meister on aastate jooksul illustreerinud Ellen Niidu, Leelo Tungla, Paul-Eerik Rummo, Jaan Krossi ja paljude teiste raamatuid. Kaie Ilvesega koostöös on see esimene raamat.

Koostöö laabus. „Minu meelest küll, oleme kasside suhtes üsna ühte meelt,” ütles Ülle Meister.

Kunstnikule olid kõige keerukamad paar eksootilist tõugu kassi. „Neid pidin internetist otsima,” nentis illustraator. „Iga jutt on Kaiel ise sorti kassist, igaühel oma iseloom ja väljanägemine. Tuleb leida lähenemine, et pilt tekstiga kokku sobiks.”

„Me ikka vahetasime meile, et milline võiks Roosikene välja näha ja milline see Tuudur on,” lisas Kaie Ilves.

„Kassi nägu on raske joonistada,” teadis kirjanik rääkida ja lisas, et kass pole selline modell, kes pikalt ühes asendis poseeriks.

Kaie Ilvese sõnul toimub osa raamatu lugudest Tallinnas Preesi tänavas. „See on vanade puumajade rajoon, seda õhustikku käis Ülle Meister Haapsalus tabamas. Ülejäänud juttude sündmustik leiab aset Perakülas, see on väljamõeldud koht.”



Niisama tähtsad kui kassid nii on ka kasside inimesed, kellest raamatus juttu on. Ka need on igaüks oma karakteriga. Isegi neil kahel hulkuval kassil, kellest Kaie Ilves kirjutab, on oma inimesed kuidagimoodi olemas. „Inimesed on prototüüpide järgi kirjutatud,” kinnitas kirjanik. „Mõni Haapsalu inimene võib end sealt ära tunda.”

Raamatus „Preili Pöörane ja teised kassid” on 13 lugu. „Tegelikult oli neid valmis 18, viis jäi välja. Järgmisest raamatust on neid seega juba kolmandik. „Oi ei! Selle peale ei taha praegu mõeldagi, väljaandmine on pööraselt kallis,” lausus kirjanik Ilves. „Kui juhtuks ime, et see raamat läheb pööraselt hästi, siis oleks põhjust täiendatud kordustrükile, kuhu saaks riiulile jäänud lood lisada. Pildid on ju neile ka valmis.”

Raamatut „Preili Pöörane ja teised kassid” saab paremaist raamatupoodidest, selle andis välja kirjastus Päike ja Pilv.

Kaie Ilvesel on see seitsmes raamat. Neli neist on kassidest. „Kassid nagu pressivad sisse… Piinlik juba, hakkad kirjutama mittekassidest, ikka pressivad kassid sisse,” naeris kirjanik.

Ülle Meister

Ülle Meister elab Tallinnas, Martna vallas on tal maakodu.

Eesti kunstnike liidu, Eesti akvarellistide ühenduse, Eesti kujundusgraafikute liidu, IBBY Eesti osakonna liige.

Lõpetanud Eesti riikliku kunstiinstituudi 1973. aastal graafika erialal raamatukujundaja-illustraatorina.

Tema tööd asuvad Eesti rahvusraamatukogu kunstikogus, Eesti lastekirjanduse keskuse kunstikogus ja paljudes erakogudes Eestis, Austraalias, Lätis, Prantsusmaal, Soomes ja Venemaal.

Kaie Ilves

Ajakirjanikul ja kirjanikul Kaie Ilvesel on ilmunud seitse raamatut.