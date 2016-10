Kullamaa põllumees ja vallavolinik saab Läänemaa aasta isa tiitli

Urmas Lauri

Toomas Smitt mullu kevadel kodutalu õuel. ARVO TARMULA

Tänavu saab Läänemaa aasta isa aunimetuse Hannes Smitt, nelja täiskasvanud lapse isa ja kuue lapselapse vanaisa.

Koluvere külas elav Hannes Smitt on põllumajandusettevõtja ning kogukonnaelu edendaja, kauaaegne Kullamaa vallavolikogu liige, seisab Lääne maavalitsuse otsuses. Smitt on ka Kullamaa koguduse juhatuse ning nõukogu liige, tema kandev roll on olnud Soome ja Rootsi kogudustega koostöö tegemine.

Smitt on silmapaistev põllumees. Tema piimafarmi 27 lehma annavad keskmiselt ligi 9300 kilo piima aastas. „Andsin pojale talu üle, noortel on särtsu rohkem,” ütles Smitt. Pensionipõlve aasta isa siiski pidada ei saa. „Aitan ikka poega talus, see on ju rohkem perevärk.”

Taluperemees on poeg Erki, Smittide kõige noorem laps. Temast vanemad on pere kolm tütart, kes kõik elavad Tallinna lähistel. „Kahel on oma firmad, üks on asutuses tööl,” täpsustas isa.

Mullu veebruaris otsustas Kullamaa volikogu nimetada Hannes Smiti valla aukodanikuks. Aukodaniku tiitliga kaasnes ka Kullamaa suur teeneterist.

Kullamaa volikogu esimees Einar Pärnpuu ütles toona, et Smitt on vallaelu arengule abiks olnud nii volikogus tehtud töö kui ka kohaliku ettevõtlusega.