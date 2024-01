Kullamaa Tobiase park tehakse ohtlikest puudest lagedaks, maha võetakse 18 puud.

Kullamaal alustati kiriku ja vallamaja vahelise Tobiase pargi kujundustöid juba 2019. aasta lõpus. Toona arutati pargi uuendamist ka Kullamaa osavallakogu koosolekul, kus tehti ettepanek, et pargi projektiga on ühtlasi vaja lahendada Kullamaa keskuse liiklusskeem. Jõuti kokkuleppele, et tellitakse projekt ja planeeritakse park ilusaks.

