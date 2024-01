Haapsalu raekoda on õpilastele välja kuulutanud veebikonkursi „Mööblilood”, millega kutsub märkama kodus leiduvaid vanu ja tähendusega mööbliesemeid.

Et tähelepanu keskmes on just mööbel, on seotud sellega, et Haapsalu raekojas avatakse märtsis mööblinäitus.

