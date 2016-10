Postimees: Ettevõtja lubab lihvida Hiiumaa laevatee esmaspäevaks laevatatavaks

Madal veetase on Hiiumaa ja mandri vahelist laevaühendust seganud juba paar nädalat. Foto Urmas Lauri

Meremõõdukeskus OÜ tegi Hiiu maavalitsusele ja veeteede ametile ettepaneku, milles lubab lihvida Hiiumaa laevatee esmaspäevaks 20 sentimeetrit madalamaks, mis võimaldab laevadel sõita ka praeguse madala veetasemega, kirjutas Postimees.

Ettevõtja lubab Hiiumaa laevatee ehk Rukki kanali, mis praegu on 5,1 meetrit sügav, paari päevaga lihvida vähemalt 5,3 meetri sügavuseks, et laevad saaksid sõita keskmisest 80 sentimeetrit madalama veetasemega. Veetee puhastamiseks on vaja lihvida laeva sõukruvide kuhjatud vall paarkümmend sentimeetrit madalamaks ja tõsta eest paar kivi.

Merendusteemalistes internetifoorumites on sellise töö hinnana nimetatud 50 000 eurot, ettevõtja enda sõnul saab selle töö ära teha odavamalt, kuna laevatee olukord on arvatust parem.