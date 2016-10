Tagalahele on kogunenud vähemalt kümme tuhat lindu (1)

Tarmo Õuemaa

Foto Arvo Tarmula

Madal veeseis on meelitanud Haapsalu Tagalahele ebatavaliselt palju merelinde, kellel on praegu lihtne merepõhjast toitu kätte saada.

„Praegu on paljudel lindudel läbirände kõrgperiood ja tavalisest madalam veeseis on neid tõesti Tagalahele päris palju kokku toonud,” ütles linnuvaatleja Tarvo Valker.

Valkeri sõnul on Tagalahel praegu vähemalt kümme tuhat lindu. „Kõige arvukamalt on viuparte. Laukusid on üle tuhande, rääksparte tuhatkond. Ebatavaliselt palju on väikeluiki, umbes 600,” ütles Tarvo Valker.

„Luiged ja ujupardid saavad praegu Tagalahel põhja küünitades toidu hästi kätte,” selgitas ta.