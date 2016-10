Haapsalu raudteeplaneeringule esitati kolm vastuväidet

Toimetas Lemmi Kann

Raudteeplaneeringu arutelu Taeblas. Foto: Urmas Lauri

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramise teemaplaneeringule esitatud kolm vastuväidet jäeti arvesse võtmata.

Avaliku väljapaneku ajal esitati maavanemale kokku kaheksa kirjalikku avaldust. Lisaks küsimustele ja parandusettepanekutele sisaldasid kolm kirja ka vastuväidet ehk planeeringulahendusega mittenõustuvat seisukohta, teatas Lääne maavalitsus.

"Vastuväited puudutasid Lääne-Nigula valda jäävaid võimalikke õgvendusi A4 Allikmaa külas ja A1 Kadarpiku külas. KSH käigus ei tuvastatud õgvenduste rajamisega kaasnevat olulist negatiivset mõju elu- ja looduskeskkonnale, mistõttu puudus alus teemaplaneeringu tasemel õgvendusest loobuda. Samuti võimaldab trassikoridor õgvendusi rajada ka väiksemas mahus või ehitada raudtee olemasolevale tammile," selgitas Lääne maavalitsuse planeeringute projektijuht Liis Moor ja lisas, et täpne raudtee asukoht selgub ehitusprojekti käigus.

Planeeringut täiendati

Avalikustamise tulemusel täpsustati planeeritavat trassikoridori Palivere peatuskoha osas.

Haapsalu linnas on platvorm kavandatud teedevahelisena – peatee ja jaamatee vahele. Varasemalt oli jaamatee kavandatud peateest ajaloolise jaamahoone poole. Selleks, et jaamateed oleks võimalik rajada ka peateest ida poole (jaamahoonest kaugemale) on trassikoridori nüüd laiendatud umbes 8 meetri võrra.

Võimaliku parkla asukohana lisati planeeringusse Raudtee tänava piirkond. Täpsustus ei too kaasa eraomanike maade võõrandamist, samuti puudub ülenormatiivse müra ja vibratsiooni oht. Täpne peatuskoha lahendus selgub samuti ehitusprojekti käigus.

Planeeringusse lisati nõue, et tiheasustusaladel ja elamute lähedal tuleb kõrghaljastust raiuda minimaalsel võimalikul määral ning suure koormusega kergliiklejate ületuskohtadel tuleb kaaluda kahetasandilise ületuskoha vajadust.

KSH aruannet täiendati veekaitseliste meetmete osas ja lisati peatükk kontaktvõrgust tekkiva elektromagnetvälja kohta.

Maavalitsus esitab täiendatud KSH aruande Keskkonnaametile ning teemaplaneeringu rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks. "Kuna arutelude käigus vastuväiteid esitanud isikutega kokkuleppele ei jõutud, on rahandusministeeriumi ülesandeks nende isikute ärakuulamine ning vastuväidete kohta seisukoha andmine," selgitas Moor.

Avalike arutelude protokollid ja Palivere peatuskoha täpsustatud joonis on kättesaadav Lääne maavalitsuse kodulehelt siin.