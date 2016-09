Rahandusministeerium soovitab ühinemiskõnelustel külaelanikke kuulata

BNS

Foto on illustratiivne. Foto: Arvo Tarmula

Regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet saatis linna- ja vallavalitsustele kirja, milles soovitab ühinemisläbirääkimistel külaelanikke kuulata.

Sarneti sõnul on mitmete külade elanikud ühinemisläbirääkimiste ajal volikogudele teada andnud, et soovivad ühineda hoopis teises suunas, kui omavalitsuste ühinemisläbirääkimistel seda kavandatakse.

Sarnet tuletab omavalitsustele meelde, et vastavalt seadusele on elanikel õigus kohaliku elu küsimustes omavalitsustasandil teha algatusi, mis tuleb hiljemalt kolme kuu jooksul ka arutlusele võtta. Nii elanike algatuse toetamisel kui ka piiride muutmise menetluses peavad omavalitsused tagama läbirääkimisprotsessi läbipaistvuse ja avalikustamise. Välja tuleb selgitada elanike arvamus – ja seda asustusüksuste kaupa.

"Selleks, et haldusüksuste piiride muudatused ja külade üleandmised jõustuksid 2017. aasta sügisel haldusreformi raames haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus, on vajalik, et taotlused piiride muutmiseks esitatakse maavanemale koos taotlusega haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks 1. jaanuariks 2017," seisab Sarneti kirjas omavalitsustele.

Nii ongi soovitatav volikogus esimesel võimalusel elanike ettepanekud läbi arutada ning neile enda seisukohast teada anda, et oleks piisavalt aega piiride muutmisega kaasnevad menetlustoimingud läbi viia.