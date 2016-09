Välisministri toolilt taanduva Marina Kaljuranna asendaja on Jürgen Ligi

Toimetas Lemmi Kann

Peaminister Taavi Rõivase peaministrit ja ministrite asendamist puudutava korralduse järgi oleks välisministri asendaja haridus-ja teadusminister. Seega, kui Marina Kaljurand peaks võtma praeguses olukorras puhkuse või kui Rõivas läheks Kaljuranna avaldusega presidendi juurde, siis saaks Jürgen Ligist uue välisministri määramiseni välisministri kohuste täitja, kirjutab Delfi.

Välisminister Marina Kaljurand teatas, et täna on tema viimane päev välisministri ametis ja ta kandideerib presidendiks valimiskogus. Kaljurand peab ametist lahkumiseks kas võtma puhkuse või siis lootma, et Taavi Rõivas läheb tema lahkumisavaldusega peagi presidendi juurde. Rõivasel on selleks seaduse kohaselt aega 30 päeva.

Rõivas on aga teatanud, et ta Kaljuranna avalduse rahuldamisega ei kiirusta.

