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Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus (Niine tn 34 , Haapsalu linn)

Ajavahemikul 28.09–7.10.2026 on Haapsalu linna veebilehel (https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/projekteerimis-ja-ehitustegevus/) avalikustatud projekteerimistingimuste eelnõu Haapsalu keskkatlamaja kütuselao laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

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