Janne Rau on aasta õpetaja nominent

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Kuula artiklit, 0 minutit ja 55 sekundit
0:00 / 0:55
Janne Rau. Foto: Juhan Hepner

Riiklik hariduspreemiate komisjon on valinud aasta põhikooliõpetaja nominendiks Haapsalu põhikooli ajalooõpetaja Janne Rau.

Kokku valis komisjon välja kolm nominenti 12 kategoorias. Teistes kategooriates läänlasi ei nomineeritud, kuid kokku esitati konkursile 60 läänlase kandidatuur. Kokku kandideeris konkursil 1600 õpetajat.

Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest 12 kategooria laureaatidele riikliku aastapreemia suurusega 10 000 eurot

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT