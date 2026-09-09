Janne Rau on aasta õpetaja nominent

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Riiklik hariduspreemiate komisjon on valinud aasta põhikooliõpetaja nominendiks Haapsalu põhikooli ajalooõpetaja Janne Rau.
Kokku valis komisjon välja kolm nominenti 12 kategoorias. Teistes kategooriates läänlasi ei nomineeritud, kuid kokku esitati konkursile 60 läänlase kandidatuur. Kokku kandideeris konkursil 1600 õpetajat.
Valitsus määrab silmapaistvate tööalaste saavutuste eest 12 kategooria laureaatidele riikliku aastapreemia suurusega 10 000 eurot
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