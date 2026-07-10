Tööstuspargi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 07.07.2026 korraldusega nr 2-3/26-302 algatati Tööstuspargi detailplaneeringu koostamine Jõgisoo külas asuval katastriüksusel tunnusega 34201:001:0423 (kinnistu registriosa nr 532632; pindala 21,4 ha; maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualale tööstuspargi rajamine. Detailplaneeringu ülesandeks on planeeringualale tootmis- ja ärihoone(te) ehitusõiguse ning ehitustingimuste määramine; krundile kasutusotstarbe ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee(de) ja kommunikatsioonilahenduste planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.

Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga. Lähtuvalt Lemma OÜ poolt koostatud keskkonnamõju strateegilises hindamise eelhinnangust jäeti keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda https://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud#algatatud

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