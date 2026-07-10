Lahkunud on Läänemaa korvpallielu eestvedaja Rudolf Lumiste

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65aastasena on meie hulgast lahkunud Haapsalu korvapallitreener ja -entusiast Rudolf Lumiste.

Lumiste on aastakümneid olnud aktiivne Läänemaa spordi-, eelkõige korvpallielu. Korvpallikohtuniku, –treeneri ja –mängijana on tema käsi olnud mängus peaaegu kõigil Haapsalus peetavail korvpalliüritustel.

Noorena mängis Lumiste ise Haapsalu EPT võistkonnas Eesti II liigas. Korvpallitreeneri ja kohtunikuna korraldas ta Läänemaa korvpallimeistrivõistlusi. Veerandsada aastat vedas ta rahvusvahelist amatöörkorvpallivõistlust Sauna Cup, mis tõi igal aastal Haapsallu sadu korvpallihuvilisi.

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2023. aastal hindas Haapsalu linnavolikogu Lumiste panust spordi ja kogukonna heaks Haapsalu vapimärgiga