Lääne Elu paberleht teisipäeval, 7. juulil

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Bürgermeistri randa hakkab arendama pärnakas
Haapsalu linnavalitsus andis konkursi korras Bürgermeistri holmi kalda rannaala aadressil Holmi kallas 9 kasutada Pärnu linnas registreeritud osaühingule Aloha Estonia, kes tahab seal hakata pakkuma lihtsamaid veelõbusid.
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Turistidetulv parandas hotellide tulemusi
Läänemaad külastanud turistide arvu mullune kasv peegeldub ka majutuskohtade paranenud majandustulemustes.
Fra Maret haldava Heal ASi käive oli mulluse majandusaasta aruande järgi üle kolme miljoni euro, ületades koroonapandeemiaeelsel ajal saavutatud taset. „Aasta läks läbi raskuste,” ütles Fra Mare juht Maret Sukles.
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