Kuula artiklit, 0 minutit ja 58 sekundit 0:00 / 0:58

Tööstuse 2 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avatud menetlus büroohoone projekteerimiseks (Tööstuse tn 2, Haapsalu linn)

19.05.2026 – 01.06.2026 on Haapsalu linna veebilehel (https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/projekteerimis-ja-ehitustegevus/) materjalid avalikustatud.

Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Artikkel jätkub peale reklaami