Kolledži juhiks pürgis 11 inimest

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži uueks juhiks soovis saada 11 inimest. „Neist vestleme kuuega,” ütles praegune direktor Heli Kaldas.

Kaldase sõnul on vestlused praegu käimas ja otsuse teeb kolledži nõukogu mai lõpus. „On väga häid kandidaate ja valiku tegemine läheb raskeks,” tunnistas Kaldas ja lisas, et kõik kandidaadid on väljastpoolt kolledžit ja enamik Haapsalust.

Tallinna ülikool otsib Haapsalu kolledžile uut juhti, sest senise direktori Heli Kaldase ametiaeg saab täis. 2017. aasta jaanuaris ametisse astunud Kaldasel täitub kolledži juhina kümme aastat ja seadus ei luba direktoril sellest kauem ametis olla.

